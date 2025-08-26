Filha de Zezinho é indicada por Elmano para cargo na Arce

Foto: Reprodução/Facebook AJ, Aline e Zezinho Albuquerque; Irmãos romperam politicamente.

Na semana passada o governador Elmano de Freitas (PT) indicou Aline Albuquerque (Republicanos), ex-prefeita de Massapê, município distante 248,93 km de Fortaleza, para o cargo de conselheira da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce).

Aline é filha do atual secretário de Cidades do Ceará, Zezinho Albuquerque (PP), e irmã do deputado federal AJ Albuquerque (PP-CE). Ela e o irmão estão rompidos politicamente. Na eleição municipal do ano passado, AJ apoiou Ozires Pontes (PSDB) contra a irmã, que foi apoiada por Zezinho.

Após a indicação de Elmano, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) fará uma sabatina com Aline. Em caso de aprovação nesse trâmite, a nomeação será apreciada no Plenário pelos deputados estaduais, que tem a palavra final sobre a confirmação da indicação.

A indicação, parte da cota política e pessoal de Zezinho, ocorreu na mesma semana em que foi oficializada uma federação entre o União Brasil e o Partido Progressistas (PP). O PP é presidido por AJ Albuquerque no Ceará, já o União é liderado pelo ex-deputado federal Capitão Wagner. Há tendência de que a federação figure no campo da oposição no Ceará. Ao passo em que o governador Elmano e a sua base tentam atrair o grupo para o seu arco de alianças.