Valdemar sobre julgamento de Bolsonaro: 'Trump é a nossa única saída'

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta segunda-feira, 25, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é a "única saída" para o seu partido e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o julgamento conduzido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

"Falo isso bem antes da eleição do Trump. Se o Trump não ganhar a eleição nos Estados Unidos, nós estamos mortos. E parecia que ele não ia ganhar. Ganhou. O Trump é a única saída que nós temos. Não temos outra", disse Valdemar no evento empresarial Esfera Brasil em São Paulo, relembrando a disputa presidencial dos EUA.

"Quando o Poder Judiciário se comporta dessa maneira, é a pior coisa que existe para todo o País. Por quê? Porque você não tem para quem recorrer. Esse é o nosso problema. Todos estão apoiando o Alexandre de Moraes. A maioria."

O presidente do PL disse que Bolsonaro ganhou a simpatia de Trump ao demorar para reconhecer a vitória do ex-presidente americano, Joe Biden. Ele elogiou a movimentação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), mas retirou sua responsabilidade sobre as atitudes do parlamentar.

"O Eduardo faz todas as coisas por conta própria. Ele não consulta o partido. Não estou me lamentando por isso. Não tem problema nenhum. Ele está ajudando. Faz a parte dele e faz o que ele devia fazer, que é defender o pai dele", continuou Valdemar. "Quando acontece alguma coisa, como aconteceu com o irmão, com o (vereador) Carlos, que fez uma crítica para os governadores, é a situação. O 'camarada' perde o controle de ver a situação que o pai está", disse.



