Deputados devem votar indicação de Aline Albuquerque para Arce nesta quarta

Foto: Reprodução/Instagram: @alinealbuquerquemassape Aline Albuquerque, ex-prefeita de Massapê e Zezinho Albuquerque, secretário de Cidades

A indicação pelo governador Elmano de Freitas (PT) de Aline Albuquerque, ex-prefeita de Massapê, ao cargo de conselheira da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

A votação ocorreu na tarde desta terça-feira, 26. Votaram favoravelmente à indicação os deputados Acrísio Sena (PT), Agenor Neto (MDB), Antônio Granja (PSB), Julinho (PT), Missias Dias (PT) e Salmito Filho (PSB).

Na quarta-feira, 27, será votado em plenário a indicação da filha de Zezinho Albuquerque (PP) e irmã do deputado federal AJ Albuquerque (PP).

Aline é economista e foi eleita prefeita de Massapê, distante 248,93 km de Fortaleza, em 2020. No ano passado, ela perdeu a eleição para Ozires Pontes (PSDB), presidente da sigla tucana no Ceará, em meio a racha familiar. Zezinho, seu pai, a apoiou, enquanto AJ, irmão dela, fez campanha para Ozires.

A indicação de Aline foi criticada pela oposição. “Está virando moda! O Palácio está criando o trem da alegria dos derrotados, com salários de até R$ 21 mil”, contestou o deputado Felipe Mota (União).

Já o líder do governo, Guilherme Sampaio (PT), destacou o currículo da ex-prefeita afirmando que ela tem experiência para o posto na Arce.

"A Aline é economista, foi servidora do Tribunal de contas do estado e prefeita de uma cidade importante, o que lhe confere uma experiência única e muito valiosa para exercer o cargo de conselheira. Por essa razão, tenho expectativa de que seu nome seja confirmado pela Alece", disse o petista.