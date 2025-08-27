TRE-CE confirma cassação de prefeito em Barroquinha

Foto: Reprodução/Redes sociais Prefeito eleito de Barroquinha, Jaime Veras, e a vice, Carmem Lúcia

Em decisão do desembargador eleitoral Luciano Nunes Maia Freire, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) rejeitou os embargos de declaração apresentados em processos relacionados ao município de Barroquinha. Com isso, o TRE-CE confirmou a cassação do prefeito Jaime Veras (PSD), em decisão da segunda instância. Os demais membros da corte acompanharam o voto do relator.

Embora ainda não tenha sido definida uma data para a nova eleição, o magistrado reforçou que a definição do calendário deve ocorrer “o mais rápido possível”. A corte já havia determinado a cassação da chapa eleita e a realização de eleições suplementares no município.

Em março, o prefeito, a vice-prefeita Carmem Lúcia (PSD) e cinco vereadores do partido tiveram os diplomas cassados por irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A decisão do juiz da 108ª Zona Eleitoral também tornou todos os envolvidos inelegíveis por oito anos. Em julho, o TRE-CE confirmou a cassação do mandato do prefeito e da vice.

Prefeito considerou a cassação como "injusta". Ele já tinha adiantado que iria recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Eleição apertada e denúncia na Assembleia



Jaime Veras havia vencido as eleições de outubro de 2024 por uma diferença de apenas 66 votos sobre a candidata Tainah Marinho (PT). Na primeira sessão legislativa após o pleito, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB) — que à época ainda não presidia a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) — usou a tribuna para denunciar suposta fraude no processo eleitoral em Barroquinha.

Marido de Tainah, o parlamentar afirmou que havia mais eleitores do que habitantes no município e relatou que diversos veículos teriam chegado à cidade no dia da votação transportando pessoas apenas com o intuito de votar no pleito.