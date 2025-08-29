The Economist dá destaque ao julgamento de Bolsonaro

A revista britânica The Economist, que chegou às bancas nesta quinta-feira, 28, dá destaque em sua capa ao julgamento que começa na próxima semana e pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados pela trama golpista ocorrida para tentar reverter o resultado das eleições de 2022.

Bolsonaro ilustra a capa com o rosto pintado de verde e amarelo e um chapéu viking de pele de animal, em uma referência a um dos invasores do Capitólio nos Estados Unidos. No episódio, em janeiro de 2021, apoiadores de Donald Trump tentaram impedir uma sessão do Congresso para validar a eleição de Joe Biden. Um dos homens usava chapéu semelhante, com o rosto pintado com as cores da bandeira norte-americana, e se tornou um símbolo do movimento.

Com o título "O que o Brasil pode ensinar à América", a reportagem detalha o julgamento e afirma que o Brasil "dá um exemplo de maturidade democrática aos Estados Unidos", que, segundo a revista, está se tornando "mais corrupto, protecionista e autoritário". (Agência Brasil)