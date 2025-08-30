Católicos e evangélicos: diferentes, mas nem tanto

Foto: ADOBESTOCK COM INTERVENÇÃO SORA Religião e Política

As opiniões dos católicos e evangélicos de Fortaleza sobre a política têm menos diferenças do que se pode imaginar, revela pesquisa qualitativa realizado pela Cenário Inteligência com exclusividade para O POVO. Apesar de particularidades em temas sociais e figuras públicas, há mais convergências do que oposições em valores, percepções e sentimentos em relação à vida política brasileira.

O levantamento buscou entender expectativas, desejos e percepções de católicos e evangélicos sobre atores, instituições e problemas do país.

Tanto católicos quanto evangélicos afirmam gostar de política, mas a descrevem de maneira semelhante como algo “desonesto”. A maioria dos entrevistados não admira nenhum político. Corrupção, desigualdade social e insegurança pública aparecem como os principais problemas do Brasil para representantes de ambos os credos.

Nos dois segmentos de entrevistados, a opinião mais recorrente foi de que religião e política podem caminhar juntas. Entre os evangélicos escutados, 67% acreditam nessa possibilidade; entre os católicos, 58%. Nos dois recortes, a maioria afirma não discriminar políticos pela religião que professam.

O presidente Lula (PT) é visto de forma relativamente mais positiva pelos católicos, ainda que também enfrente rejeição. Entre os pontos positivos, aparece com força a ideia de que “ajuda os pobres”, mas também há menção a decepção. Aparecem críticas também à política em relação à questão climática e menção de que "nunca deveria ter saído da cadeia".

Entre os evangélicos, críticas ligadas à corrupção, mas também reconhecimento por ações voltadas aos mais pobres. "É do povo, tem empatia", diz um dos comentários. Um dos entrevistados afirma: "Qualquer presidente que entrar fará a mesma coisa. Normal".

"São comuns os sentimentos de que Lula é corrupto e os primeiros governos foram melhores", aponta o professor da Universidade Federal de Pernambuco Adriano Oliveira, fundador da Cenário Inteligência, responsável pela pesquisa.

No comparativo, Lula é mais bem avaliado do que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entre os dois credos. Bolsonaro desperta sentimentos comuns como “genocida”. Entre os evangélicos, há os que o definem desde "pilantra covarde" e "sem compaixão" aos que acham que "criaram imagem muito distorcida a respeito dele" e que é um " grande homem".

Entre católicos, é mencionado como "desequilibrado", "amador" que "fala muita besteira" e "teve oportunidade e não vingou". Mas há quem diga que "foi um bom presidente" e que gosta "do lado humano, família e religioso", embora "agressivo às vezes". Há também quem se declare "indiferente" ou diga que "não foi tão ruim", ainda que o defina como hipócrita.

Nos dois credos, tanto a direita quanto a esquerda geram sentimentos negativos, embora sejam associadas a valores distintos.

"Ambos associam a direita ao capitalismo e à defesa das classes mais favorecidas. Já a esquerda é associada por parte de alguns católicos e evangélicos à defesa das minorias e das pessoas", explica Oliveira.

Mais evangélicos se identificaram como de direita: 33% dos que foram ouvidos. Já entre os católicos, houve mais se dizendo de esquerda — o percentual foi também de 33%, mas para o espectro ideológico oposto. "Os militantes dos dois credos definem o centro como 'em cima do muro'", disse o professor.

A pesquisa mostra que, embora haja diferenças na forma de professar a fé e em questões sociais específicas, católicos e evangélicos têm mais semelhanças do que divergências quando o tema é política. A percepção de corrupção como problema central, a rejeição generalizada a políticos aproximam os dois grupos religiosos.

Veja resultados da pesquisa

Você gosta de política?

Evangélicos

Sim: 58%

Não: 42%

Católicos

Sim: 67%

Não33%

Defina a política em uma só palavra

Veja as respostas de cada entrevistado

Evangélicos

Conflito Desonestidade Moral Horrível Base do funcionamento da sociedade Democracia Democracia de todos Base para benefícios privados Horrível Ilegítima Neutra Complicada

Católicos

Um jogo de cintura que envolve muitos interesses Hoje é cada um por si só e Deus por todos Corrupção é um crime contra a nação Administração Totalmente desonesta Fundamental Essencial para a sociedade Honestidade Corrupção, jogo de interesses Necessária Tudo é política Gosto, mas não sou fanático

Qual político brasileiro você mais admira?

Evangélicos

Nenhum: 25%

Lula: 17%

Jair Bolsonaro: 17%

Capitão Wagner: 8%

Ciro Gomes: 8%

Gabriel Aguiar: 8%

Marina Silva: 8%

Nikolas Ferreira: 8%

Católicos

Nenhum: 42%

Lula: 25%

Eduardo Campos: 8%

João Campos: 8%

Nikolas Ferreira: 8%

Renata Vasconcelos: 8%

Qual sua opinião sobre Lula?

Evangélicos

Um ator que representa muito bem o povo Não deveria estar na Presidência O primeiro governo foi bom, mas de lá pra cá não foi gerado o que era esperado É bom, mas o atual governo deixa a desejar Muitos erros em relação à gestão ambiental, porém na gestão social tem acertado Gosto dele e voltou a fazer um bom trabalho É péssimo. Taxação de tudo Os primeiros foram bons. Agora tá sendo pior que o Bolsonaro A pior possível. Estão ocorrendo coisas contrárias: aumento enorme do desemprego É do povo, tem empatia Qualquer presidente que entrar fará a mesma coisa. Normal Se envolveu em um dos maiores esquemas de corrupção e passaram a mão na cabeça dele

Católicos

Procura muito ajudar o povo de baixa renda e tentar acabar com a pobreza Tem feito uma ótima gestão e sua história é admirável Decepção Votaria 10 vezes. Ajuda os pobres. Não se formou, mas sabe de política Fala muita besteira Não foi um bom presidente em nenhum mandato Trouxe bons benefícios para a população, mas não gosto do fato de ele ser a favor do aborto O Brasil hoje tá com a economia ruim, mas ele sempre foi um cara que lutou pelos pobres Está descentralizado e deixando a desejar nas questões climáticas O câncer do Brasil. Nunca deveria ter saído da cadeia Poderia ser melhor. Não quis estudar mesmo com oportunidades Batalhador. Tentou ajudar na questão do tarifaço

Qual sua opinião sobre Bolsonaro?

Evangélicos

Soube administrar o Brasil mesmo com todo o mundo parado. Grande homem Criaram uma imagem muito distorcida a respeito dele, mas foi um bom presidente. Se perde quando fala Não é meu candidato ideal. É sem compaixão Horrível. Se continuasse estaríamos em guerra Seus erros superam as mínimas coisas boas que fez É um pilantra, covarde, cagão, moleque e assassino Horrível. Genocida. Fez muita coisa errada Pensa nele e não no povo. Não tem nenhum pingo de noção política Foi ótimo. Não fez muita coisa porque foi barrado Não gosto. Vem de uma direita extremista que prega violência Igual a todos os outros Um cara decente. Tentou bater no sistema, tem uma opinião forte

Católicos

Louco, não gosto dele. Desequilibrado e sem respeito Pecou em algumas coisas. Tomou algumas decisões infelizes Amador. Tinham pessoas com ele que deixavam muito a desejar Nazista, genocida Fala muito besteira também Indiferente Gosto do lado humano dele, família. Religioso. Agressivo às vezes Foi um bom presidente Não deveria ter sido eleito e deveria estar preso por todos os crimes que cometeu contra a pátria Lutador. Quem alertou o Brasil sobre o futuro, para não virar uma Venezuela Teve a oportunidade dele e não vingou Não foi tão ruim, mas é hipócrita: fala uma coisa e faz outra

O que é ser de esquerda para você?

Evangélicos

Falta de caráter Não sabe Rebelde Sabedoria Ir contra políticas mais conservadoras Liberdade Ser conservador Algo que discordo Pessoa sem inteligência Defender as pessoas, o meio ambiente e a ética Não sabe Ser a favor de tudo que o governo atual proclama

Católicos

Ser liberal Contraditório Ser contra o sistema extremo da direita Objetiva Defende o lado social e minorias Discordar da maioria dos ideais que acredito Vergonhoso Ser do povo Busca lutar pelos ideais de todos É um atraso total Não sabe Uma pessoa muito trabalhadora

O que é ser de direita para você?

Evangélicos

Lutar pela verdade Não sabe Hipócrita Não sei Conservadorismo Estupidez Ser autoritário Não traz benefício para a sociedade Ser culto, ser elegante e defender os princípios tradicionais É defender classes favorecidas Não sabe É ser contra tudo que a esquerda apoia

Católicos

Vandalismo Mais favorável Capitalista Destruição Defende o livre mercado Procura ter uma sociedade mais equilibrada Menos vergonhoso Esperança para o nosso país Buscar lutar pelos ideais baseados em conceitos da religião É a esperança Não sabe Só aceita aquilo que lhe convém

O que é ser de centro para você?

Evangélicos

Em cima do muro Não sabe Alguém sem posicionamento Equilíbrio Indecisão Pessoas que querem uma terceira opinião frente ao extremismo Neutro Defende meus próprios ideais Indeciso É ser indeciso. Ir para linha de defesa que está sendo mais vista e valorizada Não sabe Não são nem de direita nem esquerda, mas no decorrer das eleições se mostram diferentes

Católicos

Não tem opinião própria Neutralidade Equilíbrio entre os lados positivos da direita e da esquerda Possível Meio termo Não sei Ter opinião de escolha, sem favoritismo Honesta Meio termo Ficar em cima do muro e comer dos dois lados Do povão. Não tem opinião concreta nem segue um partido centro Sempre estará disponível para ajudar

Qual sua posição ideológica?

Evangélicos

Direita: 33%

Esquerda: 25%

Centro: 25%

Nenhum: 17%

Católicos

Esquerda: 33%

Direita: 25%

Centro: 25%

Nenhum: 17%

Política e religião podem caminhar juntas?

Evangélicos

Sim: 67%

Não: 25%

Não sei: 8%

Católicos

Sim: 58%

Não: 42%

Você gosta ou não gosta de um político em razão da sua religião ou independente?

Evangélicos

Sim: 17%

Não, é independente: 83%

Católicos

Sim: 17%

Não, é independente: 83%

Qual o principal problema do Brasil hoje?

Evangélicos

Corrupção e a discordância dos poderes Os conflitos políticos Quantidades exacerbadas de imposto e corrupção Economia Falta de diálogo político Desigualdade social Desigualdade social Egoísmo A falta de pensar em relação as decisões políticas Desigualdade social Falta de investimento na educação Falta de segurança pública

Católicos

Corrupção Desigualdade Corrupção Desigualdade social Falta de cultura e civilização Desigualdade social Falta de segurança Economia A corrupção A esquerda querer implantar o socialismo Falta de investimento em educação e saúde Corrupção

Metodologia

Técnica de entrevistas em profundidade

Foram entrevistadas 24 pessoas, em 21 localidades. As entrevistas foram individuais de modo remoto

Os entrevistados foram segmentados da seguinte forma:

Área geográfica Faixa etária Profissão Gênero Religião Tempo de morada: 5 anos ou mais

Período da realização da pesquisa: 11 a 14 de agosto de 2025