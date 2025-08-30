Tarcísio não seria nada sem Bolsonaro e fará o que ele quiser, diz Lula

Foto: Ricardo Stuckert/PR ￼GOVERNADOR de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é recebido pelo presidente Luiz Inácio da Silva no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 29, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), "não é nada" sem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele afirmou, ainda, que Tarcísio fará, em 2026, "o que o

Bolsonaro quiser".

"Temos que reconhecer que o Bolsonaro tem uma força no setor de extrema direita muito forte. Ele (Tarcísio) vai fazer o que o Bolsonaro quiser. Sem o Bolsonaro ele não é nada", disse Lula, em entrevista à Itatiaia nesta sexta-feira, 29, em Minas Gerais.

Ao ser questionado sobre pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada na quinta-feira, 28, que apontou o governador de São Paulo numericamente à frente dele na simulação de segundo turno, o presidente disse ser "muito cedo para analisar pesquisa".

"A história está cheia de gente que seria eleita presidente no ano anterior e quando concorre não tem nenhum voto. Não é fácil ser candidato em um País megadiverso como o Brasil, de culturas muito diferentes", declarou.

Perguntado se o Estado de São Paulo teria um candidato competitivo nas eleições presidenciais de 2026, em referência à possibilidade de Tarcísio se lançar na disputa ao Planalto, Lula disse que ele próprio é o candidato competitivo de São Paulo.

"São Paulo sempre pode ter um candidato competitivo. Tem 44 milhões de habitantes. É o Estado mais industrializado, mais rico, que tem mais infraestrutura. Sempre pode ter candidato. Nem sempre dá certo. (Orestes) Quércia tentou ser, não foi. Ulysses Guimarães tentou ser, não foi. (Paulo) Maluf tentou, não foi. Eu sou paulista também, o candidato competitivo em São Paulo sou eu. Moro em São Paulo desde 1952", declarou. (Agência Estado)

PGR se manifesta contra policiais dentro da casa de Bolsonaro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou nesta sexta-feira, 29, ao Supremo Tribunal Federal (STF) que não vê necessidade de colocar policiais dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, onde ele está em prisão domiciliar. Equipes já estão de prontidão na entrada do condomínio.

O procurador-geral da República Paulo Gonet afirma que a situação exige "precauções contra iniciativas de fuga", mas na avaliação dele o monitoramento pode ser feito na área externa do imóvel. "Observo que não se aponta situação crítica de segurança no interior da casa", escreveu a PGR em ofício ao STF.

Para Gonet, o monitoramento das adjacências de casa do ex-presidente, como a rua e a saída do condomínio, são suficientes. O procurador-geral também sugere que o acesso pelo terreno da propriedade, que preocupa a Polícia Federal, seja monitorado por câmeras em tempo real.

O posicionamento da PGR contraria a Polícia Federal. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, defendeu que a única maneira de prevenir o risco de fuga é "o acompanhamento in loco e em tempo integral das atividades" de Bolsonaro e que não é possível deixar policiais de prontidão no condomínio sem atrapalhar os demais moradores.

A decisão final cabe ao ministro Alexandre de Moraes.