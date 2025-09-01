Damares Alves é autorizada a visitar ex-presidente jair Bolsonaro

Foto: Andressa Anholete/Ag Senado Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) realiza reunião deliberativa com 16 itens. Entre eles, o PL 715/2019, que estabelece a prioridade de atendimento no serviço de assistência psicológica e social e a preferência no atendimento para a realização de cirurgia plástica reparadora, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para a mulher vítima de agressão da qual resulte dano à sua integridade física ou estética. À mesa, presidente da CDH, senadora Damares Alves (Republicanos-DF) conduz reunião. Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou ontem, dia 31, a visita da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) ao ex-presidente Jair Bolsonaro um dia antes do início do julgamento da trama golpista pela Primeira do Turma do STF.

Damares poderá ficar na casa de Bolsonaro, que está localizada no bairro Jardim Botânico, entre 10h e 18h desta segunda-feira, 1º. Como reiterou Moraes na decisão, a senadora, assim como as outras pessoas que estão sendo autorizadas a visitar Bolsonaro, terá seu veículo revistado pela Polícia Penal do Distrito Federal ao deixar o condomínio de Bolsonaro após a visita.

A medida de vistoria foi determinada pelo ministro, que é relator do caso, pela constatação de risco de fuga de Bolsonaro. No último sábado, 30, Moraes também havia determinado o monitoramento presencial na área externa da casa do ex-presidente, após alertas da Polícia Federal e da Secretaria de Administração Penitenciária sobre falhas no rastreamento eletrônico e possível tentativa de evasão.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu no Supremo um reforço na vigilância sobre Bolsonaro, citando o risco de fuga do ex-presidente. O monitoramento externo foi solicitado pela Secretaria de Administração Penitenciária do DF, que apontou a existência de "pontos cegos" no terreno, já que a casa de Bolsonaro é vizinha de outros imóveis nas laterais e nos fundos.



