Julgamento do ex-presidente mobiliza aliados no Ceará: 'Parece pesadelo'

Foto: Samuel Setubal Carmelo Neto

O clima é de apreensão entre parlamentares bolsonaristas no Ceará, na véspera do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao lado de outros sete réus que compõem o chamado núcleo 1 da trama golpista, Bolsonaro começará a ser julgado nesta terça-feira, 2 de setembro.

Para o deputado estadual Carmelo Neto (PL), o ex-presidente já está "julgado antes mesmo do início do julgamento".

"O presidente sofre uma forte perseguição. O julgamento, infelizmente, é político e pessoal", criticou o parlamentar ao O POVO.

O discurso é semelhante ao do vereador de Fortaleza, Julierme Sena (PL), que garante que a bancada do partido está atenta e solidária a Bolsonaro. "Entendemos que esse julgamento não passa de uma perseguição policial escancarada contra quem sempre esteve ao lado povo brasileiro", argumentou.

"Bolsonarista raiz", a deputada estadual Dra. Silvana (PL) afirma estar muito apreensiva com o caso. "Meu coração muito apertado que até parece pesadelo. Bolsonaro é exemplo de retidão e honestidade na política", disse ao O POVO.

Segundo ela, o julgamento atrai olhares do mundo todo para o país, e há expectativa de que o STF "dê exemplo de pacificação tão necessária nesse momento crítico".

A parlamentar contou que sofre em momentos de tensão como este e que pretende se recolher em oração. "Estou apenas orando e confiando que nosso país não aceite esse cabimento criado para tirar a maior força da direita da disputa eleitoral", explicou.

O vereador de Fortaleza, PP Cell (PDT), admite que a expectativa para o julgamento não é das melhores e disse que pretende conversar com aliados sobre a possibilidade de assistirem juntos pela TV.

Apesar de ainda não haver esse alinhamento, Julierme acredita que o fato de as primeiras sessões do STF coincidirem com os horários de sessões plenárias na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) não será impeditivo para o acompanhamento. (Marcelo Bloc)



