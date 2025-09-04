Lia diz que possibilidade de Ciro ser candidato muda cenário eleitoral

Foto: FERNANDA BARROS ￼SECRETÁRIA Lia Gomes é irmã de Cid e Ciro Gomes

A secretária das Mulheres do Ceará, Lia Gomes (PSB), afirmou nesta quarta-feira, 3, evitar pensar sobre a possibilidade do seu irmão, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), ser candidato a governador no ano que vem, para "não sofrer por antecipação". Porém, ela analisa que o movimento mudou o cenário eleitoral.

Para a deputada licenciada, a reeleição de Elmano de Freitas (PT) era dada como certa, mas houve alteração no jogo com a entrada de Ciro nas discussões para a disputa do Palácio da Abolição, visto como o nome mais competitivo na oposição para enfrentar o PT.

"Pelo o que eu estou escutando, acho que as coisas estão crescendo muito (candidatura de Ciro). Ai será um problema. Não sei como é que a gente vai resolver isso daí", afirmou. Ela disse hoje estar politicamente alinhada com o outro irmão, o senador Cid Gomes (PSB), que faz parte da base de Elmano.

"Há quatro meses ninguém ouvia falar do Ciro, a gente tinha na conta que a reeleição do Elmano era uma coisa certa, não estou dizendo que não seja, mas não tinha esse fato, não tinha ninguém que aparecesse como adversário mais combativo, competitivo. E isso mudou (...) Então vamos acompanhar e sofrer na hora certa", completou Lia.



Lia não vê com bons olhos aproximação com Moses

A secretária comentou a aproximação do Governo com o deputado federal Moses Rodrigues (União), adversário histórico da família Ferreira Gomes em Sobral, município distante 233,78 km de Fortaleza. Ela afirmou que não subiria em um palanque com o parlamentar.

"Eu entendo que é uma tentativa de tirar o União Brasil da oposição, nessas conversas que estão havendo para trazer o partido para o lado do governo. Pessoalmente, não vejo com bons olhos. Não tenho condição de subir no mesmo palanque que o Moses, não participarei de nenhum evento do grupo dele", declarou.

Durante as eleições para prefeito de Sobral, em 2024, quando Oscar Rodrigues (União), pai de Moses, venceu Izolda (PSB), candidata apoiada pelos Ferreira Gomes, os grupos tiveram diversos embates, inclusive a secretária e o prefeito eleito protagonizaram uma discussão acalorada no dia da votação.

"Eles fazem uma oposição muito baixa, que a gente no dia a dia sabe de ameaças que eles fazem às pessoas, de ofertas, muita perseguição", disse Lia.

Questionada sobre a postura de Cid em relação ao tema, Lia declarou que o senador é mais pragmático, enquanto ela é mais emocional. "Acho que ele entende, mas não gosta", completou.

Ainda ontem, o irmão de Lia, o ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), usou as redes sociais para criticar o atual prefeito do município. Ivo alegou ser alvo de manobras do gestor para 'desgastar' sua imagem. " Porque ele não tem o que falar de mim. Ele quer também com isso desviar o foco das pessoas de Sobral para o desastre que já tá se pronunciando, que é a gestão dele", disse em vídeo.

E seguiu: "Uma gestão nepotista, gestão sem transparência, cheia de marmota, cheia de apadrinhamentos, de distribuição de dinheiro pros aliados, de aliciamento de outras pessoas com fraude em seleção pública, o abandono das pessoas mais pobres no serviço da prefeitura".

O prefeito, por meio da assessoria da gestão, foi procurado, mas não houve retorno até o fechamento da matéria.