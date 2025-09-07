Elmano defende aliados, manda recados à oposição e pede base unida para 2026

Foto: Samuel Setubal ￼GOVERNADOR Elmano de Freitas participou de evento do PT

O PT realizou neste sábado, 6, o 17° Encontro Estadual para dar posse ao Diretório Estadual e presidentes municipais petistas eleitos no último Processo de Eleição Direita (PED). O momento marcou um debate interno sobre prioridades para o cenário eleitoral de 2026, juntando mandatários, delegados e militantes petistas.

O encontro foi marcado por falas do governador Elmano de Freitas (PT). O governador partiu para o enfrentamento contra a oposição, em discurso fervoroso durante o evento. Sem citar nomes, o petista criticou políticos que eram parte da base governista e se "abraçaram com o fascismo" nas eleições de 2024; defendeu aliados petistas, dentre eles a prefeita de Crateús, Janaina Farias, o presidente Lula e o ministro Camilo Santana (Educação) e projetou a vitória eleitoral do grupo governista em 2026, com uma "surra de votos" com auxílio da população.

"Confesso a vocês, jamais imaginei que alguém que se diz do campo progressista, que tem a coragem de se dizer de esquerda, quando chega o segundo turno em Fortaleza, tendo Evandro Leitão, do PT, e André Fernandes, bolsonarista, se abraça com o fascismo", declarou o gestor no palco do evento.

Ainda sem citar nomes, Elmano destacou que os opositores, agora, articulam para disputar o Palácio da Abolição no ano que vem. O governador citou que o bloco de oposição ataca sua gestão, mas silencia sobre problemáticas nas gestões passadas, em Fortaleza.

Apesar disso, o governo lamentou o atual cenário, com ex-aliados no espectro político oposto, e projetou uma vitória eleitoral contra a oposição no ano que vem.

"Fiquei triste, porque é uma perda para nosso campo. Ter quadros tão preparados, pessoas que já nos ajudaram na luta pelos direitos do povo e vê-los juntos dos bolsonaristas, como foi em 2024. Mas não tenho dúvidas, nós o derrotamos em Fortaleza em 2024 e vamos dar uma surra de votos, com o povo, em 2026", disse.

Em outro momento do discurso, Elmano rebateu diretamente os ataques feitos por membros da oposição a líderes petistas. Sem citar nominalmente os opositores, se direcionou à prefeita de Crateús e ex-senadora, Janaína Farias (PT), que estava no evento e disse que aqueles que a atacam e atacam Lula e Camilo ficam "menores" com o passar do tempo.

A fala faz referência ao ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que recentemente voltou a fazer ataques a Janaína e é um dos críticos mais ferrenhos de Lula e Camilo.

"Janaina, tenho a sensação que tem gente que vai querendo lhe atacar. Tenho a sensação de que quanto mais ataca você, quanto mais ataca o Lula, quanto mais ataca o Camilo, menor fica. Menos é escutado pelo povo cearense. Esses que lhe atacam deviam ir lá em Crateús (...) A vida é assim. Eu tenho orgulho de nas travessias da vida termos a liderança popular do Lula", pontuou.

Durante o dia, Elmano destacou que o Ceará é um dos estados mais importantes para a estratégia do PT no plano nacional e apontou como prioridade do partido no ano que vem o apoio a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seguido da disputa do Governo do Ceará e depois de uma cadeira no Senado Federal.

"A prioridade um do PT é reeleição do presidente Lula, prioridade dois, eleição do Governo do Estado e aí tem as prioridades, entre elas, a eleição para o Senado, porque há efetivamente um risco que a extrema direita tá priorizando que é tentar formar a maioria no Senado", afirmou em entrevista coletiva.



Aliança para 2026

Elmano disse que a decisão da chapa majoritária da base para 2026 será decidida pelo arco de aliança que soma vários partidos. Ele reforçou que faz parte do processo que as siglas apresentem indicados para serem candidatos e que, embora o PT não possa ter tudo, é legítimo que apresente candidato ao Senado Federal.

Citando os partidos aliados e os pré-candidatos à Casa Alta, o governador apontou o impasse diante das possibilidades como um "problema bom", enquanto, segundo ele, a oposição não tem nomes. O deputado federal José Guimarães (PT), que participou do evento remotamente, foi saudado pelos presentes como "senador".

"O PT tá indicando um nome para o Senado, se o União Progressista estiver conosco é natural que queira apresentar um nome, natural que o Republicanos apresente o Chiquinho Feitosa, natural que o MDB apresente o Eunício Oliveira. Isto é um bom problema, problema ruim é a oposição que fica discutindo que não tem nome. Nós temos muitos bons nomes para discutir", declarou.



"É claro que o PT não pode ter tudo, isso vai ter que ser dividido com todos os partidos, então nós vamos com calma para discutir, agora, é legítimo que o PT, como os demais partidos, apresente as suas pretensões", disse em outro momento.





Governador critica família Bolsonaro

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), criticou a família Bolsonaro neste sábado, 6, durante evento do PT em Fortaleza. O chefe do Executivo cearense apontou que os integrantes da família vem atuando contra o Brasil, e contra o Ceará, na esteira das aplicações de taxas nas mercadorias brasileiras. O Ceará tem sido fortemente afetado pelo tarifaço posto pelos Estados Unidos.

"Infelizmente, temos uma família morando nos Estados Unidos atuando contra o Brasil, atuando contra o Ceará, pedindo ao governo americano para cobrar mais imposto das empresas brasileiras", declarou em coletiva de imprensa.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tirou licença e segue nos Estados Unidos. Ele vem realizando uma campanha junto ao governo Trump por sanções ao Brasil, com o objetivo de pressionar o Judiciário e Congresso a aprovar anistia ou evitar a prisão de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Elmano decretou na última semana estado de emergência econômica, um mês após a imposição da taxação que elevaram os impostos sobre produtos exportados para 50%. O maior parceiro comercial do Ceará é justamente os Estados Unidos.

O governador afirmou que é preciso uma postura de defesa da soberania nacional e que continuará buscando diálogo, mas exigindo respeito, como vem declarando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em outro momento, Elmano se referiu a família Bolsonaro como "traidores da pátria", e citou o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), onde o ex-presidente é réu por tentativa de golpe de Estado.

"Esses que nós temos que dizer, os Bolsonaro traidores da pátria brasileira que estão nos Estados Unidos tirando o emprego do nosso povo", disse.(Guilherme Gonsalves)