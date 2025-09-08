PSD quer ter espaço na chapa majoritária em 2026, diz Elmano

Foto: Samuel Setubal Governador Elmano de Freitas participou do 17º Encontro Estadual do PT nesse sábado, 6

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou no sábado, 6, sobre as articulações para as eleições e falou sobre o interesse do PSD em integrar a chapa majoritária para o ano que vem. O petista participou do 17° Encontro Estadual do PT no Ceará e detalhou as prioridades da sigla em 2026.

Em coletiva de imprensa, Elmano destacou os principais objetivos do partido: a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a disputa para o Governo do Ceará.

A eleição para o Senado Federal aparece logo em seguida na lista e o petista falou sobre o risco da extrema-direita formar maioria. Elmano afirmou que as decisões serão feitas com os partidos da base por meio do diálogo e mencionou a intenção do PSD em compor a chapa majoritária.

“É claro que o PT não pode ter tudo. É claro que isso vai ter que ser dividido com os outros partidos. Então, nós vamos com calma discutir agora. É legítimo que o PT, como os demais partidos, apresente as suas pretensões. O PSD também vai querer ter participação na chapa majoritária, que eles já nos anunciaram. Então nós vamos continuar dialogando”, disse.



Ao O POVO, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará e presidente estadual do PSD, Domingos Filho, afirmou que o partido “somente falará sobre política em 2026 quando, de fato, teremos as decisões sobre composições da chapa majoritária”.

Atualmente, a vice de Elmano é Jade Romero, filiada ao MDB. A sigla, no entanto, tem apontando que deve buscar espaço na chapa governista por meio da vaga ao Senado, com a indicação de Eunício Oliveira. Jade é cotada para disputar a corrida pela Câmara dos Deputados. Assim, a vaga ao governo poderia ser ocupada por outra sigla aliada.

PSD na base governista

No final de 2023, a sigla deu os primeiros passos na base governista quando anunciou saída da Prefeitura de Fortaleza, deixando a aliança com o ex-prefeito José Sarto (PDT).

Em 2024, o partido chegou a cogitar o nome do deputado federal Célio Studart (PSD), o segundo mais votado em Fortaleza, para o cargo de prefeito.

No entanto, a aliança com o PT resultou na indicação do nome de Gabriella Aguiar (PSD) para disputar como vice na chapa de Evandro Leitão, que havia deixado o PDT para se filiar ao PT. Gabriella é filha de Domingos Filho e da prefeita de Tauá Patricia Aguiar (PSD).

Ao todo, além da vice-prefeitura em Fortaleza, o PSD garantiu 16 prefeituras em todo o Estado, incluindo em Caucaia, com a eleição de Naumi Amorim (PSD), se consolidando como um dos maiores aliados do PT no Ceará ao lado do PSB.

Aliança e disputa ao Senado

Ainda no encontro desse sábado, o governador apontou a importância da esquerda ampliar ao máximo o arco de aliança, principalmente com a força da extrema-direita.

Para Elmano, a indefinição sobre os candidatos ao Senado é um “problema bom” e considerou como natural a indicação de nomes de outros partidos da base. Pelo PT, o deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo na Câmara, aparece como um dos mais cotados.

“O PT está indicando um nome para o Senado, se o União Progressista estiver conosco é natural que queira apresentar um nome, natural que o Republicanos apresente o Chiquinho Feitosa, natural que o MDB apresente o Eunício Oliveira. Isto é um bom problema. Problema ruim é a oposição que fica discutindo que não tem nome. Nós temos muitos bons nomes para discutir”.