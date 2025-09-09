Wagner descarta apoio da federação União-PP ao PT em 2026

Foto: AURÉLIO ALVES Capitão Wagner, presidente do União Brasil

Capitão Wagner, presidente do União Brasil Ceará, reafirmou nesta segunda-feira, 8, que a federação formada pelo partido e o PP caminha para ser oposição no Estado. Nesta esteira, segundo ele, a filiação do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, acontecerá nos próximos dias a depender de agendas.

Apesar de não cravar que ele será o presidente do União Progressista, Wagner disse ser "ilusão" de que membros do bloco poderão apoiar o PT em 2026 e rechaçou as possibilidades de liberarem filiados para isso.

"Mas uma coisa precisa ficar muito clara, a federação funciona como se fosse um partido e se o partido tem candidato a governador ou candidato a senador e está numa chapa majoritária, não há a mínima possibilidade de liberar os integrantes para votar em outra chapa, em outra candidatura, isso é ilusão", declarou.



Prosseguiu: "É ilusão que o governo tá querendo criar e algumas pessoas que têm interesse nisso estão querendo criar também. Uma vez a federação ficando com a oposição, vamos adotar os mesmos posicionamentos que tem a nacional".

Capitão esteve reunido com deputados da oposição e Roberto Cláudio em tapiocaria na Barra do Ceará para o café do bloco, desta vez fora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Wagner ressaltou que as chapas majoritárias virão de ordens nacionais dos presidentes Antônio Rueda (União) e Ciro Nogueira (PP), mas que deseja dialogar com o deputado federal AJ Albuquerque, presidente do PP Ceará, e outros que integram e base do governador Elmano de Freitas (PT).

"No momento adequado, vou sentar com o AJ, com o Zezinho (Albuquerque), com o João Jaime, com os integrantes do PP para que a gente possa construir isso da forma mais pacífica possível e posicionar a federação aqui da forma que a nacional já orientou, na oposição ao PT, e não há a menor possibilidade (de apoiar o PT), já adianto isso aqui porque eu escutei do Rueda", afirmou.



Impacto das decisões nacionais no Ceará

As falas acontecem após a formalização da federação entre União Brasil e PP. Nacionalmente, presidentes das siglas anunciaram desembarque do governo Lula (PT), indicativo de possíveis aplicações a quem permanecesse nos cargos. Até o momento, nenhum ministro ligado às siglas deixou a gestão.