STF cancela sessão da manhã de hoje

Foto: Gustavo Moreno / STF Ministros da Primeira Turma do STF defendem seus votos no julgamento do chamado núcleo 1

Após o longo voto do ministro Luiz Fux, ontem, a Primeira Turma foi favorável a cancelar a sessão prevista para a manhã de hoje. No cronograma original, eram previstas duas sessões no dia, uma de manhã e uma de tarde.

A expectativa era que os ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin votassem para que, no dia seguinte, dia 12, os ministros pudessem discutir a dosimetria das penas, ou seja, o tempo que cada réu condenado teria que cumprir. Não foi informado se mais um sessão será adicionada ao calendário.

A decisão foi tomada em consenso entre os ministros após o voto de Fux que terminou perto das 23 horas.

Pelo tamanho do voto, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), cancelou a sessão plenária marcada para a tarde de ontem, para que parte dos ministros pudessem continuar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus.

A pedido de Fux, o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, suspendeu os trabalhos por uma hora e anunciou que o julgamento continuaria à tarde, o que não estava previsto anteriormente. (Com Agência Brasil)