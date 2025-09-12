Apoiadores de Bolsonaro criticam e pedem anistia; governistas celebram

A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) causou reações no campo político, como esperado. Parlamentares e nomes da direita criticaram a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) condenar o ex-mandatário e outros 7 aliados. Por outro lado, o grupo governista celebrou a condenação.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu a aprovação de uma anistia, com efeito desde o início do inquérito das fake news até o data de promulgação da lei. “Nós vamos unir o Parlamento e fazer anistia ampla, geral e irrestrita para todos, incluindo Bolsonaro. Anistia criminal, administrativa, eleitoral”, disse em coletiva em frente ao condomínio onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar.

Ele também fez críticas ao relator da ação, Alexandre de Moraes, a quem se referiu como “psicopata”. Segundo o senador, é possível que Moraes obrigue Bolsonaro a cumprir pena em regime fechado, em uma penitenciária comum. Já Eduardo Bolsonaro (PL-SP), compartilhou dois vídeos: um falando de anistia, outro sobre a reação de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, sobre a condenação.

Presidente nacional do PP, Ciro Nogueira saiu em defesa de Bolsonaro. "Nunca vi nenhum ato dele que não fosse de amor ao Brasil e de absoluta honestidade. Bolsonaro é o maior líder popular da direita brasileira da história do país", escreveu. A oposição subiu a hashtag #SupremaPerseguição no X para criticar o resultado.

Por outro lado, o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), afirmou que “hoje é um dia histórico para a democracia brasileira”. "Pela primeira vez na história, militares golpistas são condenados pela Justiça brasileira. É um marco que inaugura um novo capítulo: verdade, memória e justiça. O Brasil, que sofreu sob a ditadura militar, agora afirma de forma inequívoca que não há espaço para novos atentados contra a democracia", afirmou.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), também comentou sobre a decisão da Corte, que segundo ela, "expressa o vigor Democracia e da Soberania Nacional". "Foram condenados no devido processo legal, mediante provas contundentes dos crimes que cometeram. É uma decisão histórica, sem precedentes, para que nunca mais ousem atentar contra o estado de direito e atentar contra a vontade do povo expressa nas urnas".