TRE-CE diploma novos vereadores

Por determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), foi realizada nesta quinta-feira, 11, a retotalização dos votos para vereador da eleição de 2024 do município Barroquinha, distante 384 km de Fortaleza. A ação foi realizada pelo juiz Francisco de Paulo Queiroz Bernardino Júnior, da 108ª zona eleitoral.

Após o reprocessamento, houve alteração na lista de eleitos para a Câmara Municipal. A medida foi tomada após uma ação de investigação judicial wleitoral (Aije) movida pela coligação de oposição "Barroquinha Meu Amor" formada por PT, PCdoB e PV.

Com a medida imposta pelo juiz, os vereadores Didi do Zé Mero (PSD), Júnior Magalhães (PSD) e Genilson Moreira (PSD), eleitos em 2024, além dos suplentes Irmão Aírton (PSD) e Andreina Rocha (PSD), perderam os diplomas.

"Determino que, em razão da cassação do mandato do presidente em exercício (da Câmara), Genilson Moreira Brito, o(a) 1º secretário(a) ou seu substituto nos termos do Regimento Interno dessa Câmara, declare a perda dos mandatos dos vereadores e posse dos eleitos, conforme relatório do Sistema de Totalização/SISTOT em anexo", diz o ofício do juiz.

Após o reprocessamento e alteração na relação de candidatos eleitos para Câmara Municipal, o magistrado, que está temporariamente despachando pela comarca, procedeu com a diplomação dos novos parlamentares de Barroquinha: Adriana Fernandes dos Santos, Rildo Eduardo Veras Gouveia e Mercedes Izquierdo Nóbrega.