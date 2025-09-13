Cid "reza e pede a Deus" para que Ciro não seja candidato ao governo

Foto: FERNANDA BARROS Senador Cid Gomes, do PSB

O senador Cid Gomes (PSB) admitiu na quinta-feira, 11, que tem rezado e “pedido a Deus” para que o irmão Ciro Gomes (PDT) não seja candidato ao Governo do Ceará em 2026.



“Eu torço demais para que o Ciro não seja candidato no plano estadual. Acho que o Ciro tem uma vida de dedicação de servir na política e na vida pública e que ele é um dos poucos nomes no Brasil que estão credenciados e habilitados para ajudar no cenário nacional”, disse o senador ao canal Sertão TV, durante agenda na cidade de Quixadá, no interior cearense.



Em seguida, Cid ponderou que ele e o ex-presidenciável vêm assumindo posições diferentes no xadrez local já há duas eleições, sugerindo que esse distanciamento deve se manter para o ano que vem.



“Na política estadual”, continuou Cid, “a gente tem tido opiniões divergentes já desde 2022”. Em seguida, o ex-governador acrescentou: “Eu espero em Deus e rezo para que a gente não tenha que ficar um contra o outro, um candidato e outro sem votar. Rezo a Deus para que isso não aconteça”.



Ciro é cotado para concorrer contra Elmano de Freitas pelo PSDB, sigla a qual já foi filiado. Hoje ainda no PDT, o mais velho dos Ferreira Gomes deve deixar o partido comandado por Carlos Lupi nacionalmente.



Na esfera estadual, o trabalhismo tem se movimentado para entrar de vez na base do prefeito Evandro Leitão em Fortaleza e na do Abolição, com indicação de cargos nas duas gestões, inclusive.



Desde o início de 2025, Ciro se envolveu com tratativas com a oposição ao petismo, o que inclui o PL de André Fernandes e o União Brasil de Capitão Wagner. Em um desses encontros, chegou a elogiar o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) para o Senado.



Num evento que marcou os 50 anos de Roberto Cláudio, o ex-ministro sinalizou que está à disposição para qualquer tarefa eleitoral. Internamente, porém, há dúvida se de fato ele deve entrar na corrida pelo Governo.

