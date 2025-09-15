Bolsonaro recebeu alta, mas deve seguir tratamentos, informa boletim médico

Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP ￼EX-PRESIDENTE Jair Bolsonaro deixa o hospital DF Star hospital acompanhado do filho vereador Jair Renan (à direita atrás dele)

O boletim médico do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, divulgado na tarde deste domingo, 14, pelo hospital DF Star, afirma que Bolsonaro recebeu alta, mas deve seguir com tratamentos para hipertensão arterial, refluxo gastroesofágico e medidas preventivas de broncoaspiração.

O ex-presidente passou a manhã no hospital. Inicialmente a informação era de que Bolsonaro iria retirar lesões da pele. O ex-presidente chegou no meio da tarde ao Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, onde cumpre prisão domiciliar.

Além da remoção das lesões, porém, o boletim informa que o ex-presidente recebeu reposição de ferro por via endovenosa, porque exames laboratoriais evidenciaram que ele apresenta um quadro de anemia por deficiência de ferro.

Uma tomografia de tórax também detectou imagens residuais de um quadro de pneumonia recente por broncoaspiração.

O médico de Bolsonaro, Claudio Birolini, disse que o ex-presidente está "bastante fragilizado" com toda a situação.

Na quinta-feira, Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes. "Ele é um senhor de 70 anos, que passou por diversas intervenções cirúrgicas. Ele está bastante fragilizado por essa situação toda", afirmou.

De acordo com Birolini, o ex-presidente mantém quadro de soluços e tem se alimentado "menos que gostaríamos". "Seguiremos acompanhando Bolsonaro de perto, tanto de vista do pós-operatório, como questões intestinais, pneumonias que ele vem tendo."

O médico falou a jornalistas na porta do hospital, enquanto Bolsonaro esperava a poucos metros, sem se manifestar. Ao redor, manifestantes chamavam o ex-presidente de "mito" e pediam a volta de Bolsonaro ao poder.

Ainda segundo o boletim, quanto ao procedimento dermatológico, foram removidas oito lesões de pele, localizadas no tronco e no membro superior direito. Elas foram encaminhadas para exame. O resultado anatomopatológico delas deve ser informado nos próximos dias.

O deslocamento até o hospital foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Bolsonaro chegou à unidade médica e saiu escoltado por policiais penais do Distrito Federal. Ele não interagiu verbalmente com apoiadores no local, apenas deu sorrisos discretos.

Ele chegou ao DF Star por volta das 8 horas da manhã e saiu por volta de 14 horas. O procedimento estava agendado para 10 horas.

Conforme a autorização recebida, Bolsonaro terá que entregar um atestado médico relatando os detalhes dos procedimentos em até 48 horas.

Foi a primeira saída do ex-presidente após a condenação por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo. Ele Bolsonaro estava acompanhado por dois dos filhos, os vereadores Carlos e Renan Bolsonaro, que atuam nas câmaras municipais do Rio de Janeiro e de Balneário Camboriú (SC), respectivamente. Nenhum dos três conversou com a imprensa.

A saída foi tumultuada por gritos de apoiadores. Eles chamaram o ex-presidente de "mito" e entoaram: "Volta presidente". (Agência Estado)