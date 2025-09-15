Evandro defende aliança com a direita para derrotar candidatos de Bolsonaro

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼EVANDRO em encontro que deu posse à direção do PT

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), defendeu uma composição eleitoral em 2026 que inclua partidos de centro e até de direita no arco do governador Elmano de Freitas (PT), que vai tentar a reeleição no pleito de outubro.

"Ninguém ganha uma eleição que será acirrada, assim como a de 2022 e 2024 e certamente a de 2026, se não fizermos as composições, se não chamarmos e nos unirmos a uma parte da direita e do centro", argumentou o gestor petista, durante encontro do PT em Fortaleza no sábado passado, 13.

Para Evandro, o União Brasil é uma dessas forças de direita cortejadas. Hoje no campo de oposição, o partido mantém entre os quadros deputados federais e estaduais que apoiam a recondução de Elmano, a exemplo da federal Fernanda Pessoa, filha do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil).

￼Dos cinco representantes da bancada da federação União Progressista na Câmara Federal, três seriam simpáticos ao Abolição: AJ Albuquerque (PP) e Moses Rodrigues (União Brasil), além de Fernanda. Do lado adversário, estão Danilo Forte e Dayany Bittencourt (ambos do União Brasil).

De acordo com o prefeito, "nós precisamos desses partidos para que a gente possa, além de ganhar a eleição, fazermos a gestão do estado, porque o PP faz parte da gestão, tem assento com secretário e dois vereadores".

"No Governo do Estado", acrescentou, "é a mesma coisa. No Governo, o PP tem deputados que fazem parte da base, assim como tem secretários", tal como Zezinho Albuquerque, deputado licenciado e secretário de Cidades.

Pai de AJ, Zezinho deve integrar a executiva da federação, o que pode, a depender da quantidade de assentos e de seus ocupantes, assegurar maioria governista no colegiado.

Daí a intensa disputa pelo controle do megaestrutura partidária no Ceará, que fará diferença na corrida do ano que vem, seja como aliada ou opositora ao Governo. A preço de hoje, a federação tende a estar sob comando do ex-deputado Capitão Wagner, mas o entorno de Elmano não desistiu de ter alguma influência sobre alas desse bloco.

A postura mais pragmática de Evandro é a mesma de Elmano, para quem as alianças de 2026 devem necessariamente passar por costuras com forças de centro e de direita. Entre elas, estão PP e UB, os dois principais trunfos dessa briga entre situação e oposição.

Dentro do Governo, por exemplo, há quem defenda que uma das vagas para o Senado seja destinada a um membro de outra sigla desse espectro, prioritariamente o União — Moses vem sendo cortejado pelo arco do governismo para conseguir levar o União Brasil para perto do Abolição.

Por ora, as articulações seguem em curso, sem definição. Já na agenda do PT no fim de semana, contudo, o clima era de divisão: enquanto militantes do partido postulavam a candidatura do deputado federal José Guimarães ao Senado, lideranças ponderaram que o momento era de dividir espaços e ampliar o leque de apoiadores com foco na reeleição de Elmano para mais quatro anos.

