Elmano diz que aguarda negociações para definir apoio em Santa Quitéria

Foto: FÁBIO LIMA ￼ELMANO comentou o cenário da eleição suplementar em Santa Quitéria

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou nesta quinta-feira, 18, que ainda não há definição sobre qual candidatura da base governista contará com seu apoio nas eleições suplementares de Santa Quitéria.

Ao O POVO, Elmano destacou que a decisão será tomada apenas após a conclusão das conversas entre os partidos aliados.

"Nós vamos aguardar as negociações em curso. Nós temos candidaturas da base do governo que estão dialogando, estão conversando, vamos aguardar essas negociações para, então, tomar alguma decisão”, declarou.

O município, localizado a 223 km de Fortaleza, terá novo pleito em 26 de outubro após a cassação do prefeito reeleito Braguinha (PSB). As articulações locais envolvem três principais pré-candidaturas: o vereador Joel Barroso (PSB), filho de Braguinha, a ex-prefeita Lígia Protásio (PT) e o ex-prefeito Tomás Figueiredo (MDB). Os partidos dos três nomes fazem parte da base governista.

O vereador Joel Barroso busca angariar uma ampla aliança, incluindo a possibilidade de atrair o PT para sua chapa. Ele já reniria apoios expressivos, como o senador Cid Gomes, o deputado estadual Jeová Mota (PSB) e o ex-deputado Eudoro Santana, presidente estadual do PSB e pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Já a ex-prefeita Lígia Protásio (PT) pressiona para que o partido confirme sua candidatura. Ela assumiu a gestão por quase um ano no período em que Braguinha foi afastado por suspeitas de corrupção.

O ex-prefeito Tomás Figueiredo (MDB), derrotado por Braguinha em 2020 e 2024, também voltou a se colocar na disputa. Ele defende a união das forças opositoras para evitar nova divisão diante do grupo de Braguinha, atualmente representado por Joel.

As convenções partidárias em Santa Quitéria deverão ocorrer no próximo final de semana, entre os dias 19 e 21 de setembro, prazo no qual os partidos precisam oficializar candidaturas a prefeito e vice. Os registros poderão ser feitos até o dia 23.

O cenário eleitoral em Santa Quitéria foi alterado após a cassação do diploma de Braguinha, preso antes da posse sob acusação de envolvimento com facções criminosas.

Na última terça-feira, 16, o ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), manteve a decisão do TRE-CE que anulou os diplomas dos eleitos em 2024 e determinou a realização de novo pleito, reconhecendo a influência do crime organizado nas eleições.

No mesmo despacho, Mendonça suspendeu a eleição suplementar em Barroquinha, que ocorreria também em 26 de outubro. Neste caso, o ministro apontou que o caso precisaria de mais análise e, por isso, foi determinado a suspensão do acórdão que cassou a chapa eleita no municípío.

