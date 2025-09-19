Vereadores disputam autoria de reforma em praça em Fortaleza

Foto: Érika Fonseca/CMfor Os vereadores Professor Aguiar Toba (PRD) e Tia Francisca (PSD)

Dois vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) protagonizaram disputa sobre a autoria de requerimento para reforma da Praça da Coelce, no bairro Vila Peri. Os envolvidos são Professor Aguiar Toba (PRD) e Tia Francisca (PSD).

No sábado passado, 13, a vereadora publicou nas redes sociais uma visita no local, juntamente com os secretários Osmar Baquit (PSB), coordenador das Regionais da Prefeitura de Fortaleza, Washington Arauna, secretário da Regional 4, e André Barbosa, de Relações Comunitárias. Ela destacou a reforma do local, falando ainda que busca a medida há anos.

"Uma luta que já dura cinco anos, desde 2020, sendo pauta constante, fruto do compromisso e da dedicação do mandato popular, que em breve estará se concretizando", declarou Tia Francisca na postagem.

No mesmo dia, Professor Toba esteve no local reivindicando a paternidade da obra, afirmando que a reforma atende requerimento de autoria dele, em 2025. Dias depois, ele fez outra publicação criticando indiretamente a vereadora.

"Como falei, como já tinha dito, a obra da praça da Coelce é realidade. Muitos tentaram, muitos, não foi pouco não. Veio bater foto, filmar, mas quem conseguiu juntamente com o meu prefeito Evandro Leitão com o meu secretário Osmar Baquit, o nosso secretário André Barbosa, toda a equipe do gabinete 17, quem conseguiu, na verdade, (foi) o gabinete 17", disse o parlamentar.



Já em discurso na Câmara, na quarta-feira, 17, Tia Francisca lembrou de um requerimento apresentado ainda em 2021. Embora tenha dito que é um trabalho coletivo de vários vereadores, também trouxe para si o protagonismo da reforma.

"Nós fizemos um requerimento em 2021, temos a certeza que pedimos a praça. Mas não importa quem fez, o nosso prefeito Evandro está fazendo para a população da Vila Peri e todos os bairros vizinhos e os demais vereadores. Porque nesta Casa não sai um projeto que não seja assinado por todos. Fico muito feliz em ter sido a autora daquela praça", declarou.

Essa disputa de redes sociais já causou comentários entre os demais vereadores que estavam na expectativa para o dia da assinatura da ordem de serviço da obra com a presença de Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza, que ocorreu na quarta-feira, 17. Tanto Tia Francisca quanto Toba estavam lá.

Durante os discursos, fontes relataram ter sido evidente o mal-estar entre os envolvidos. Tia Francisca teve um discurso mais ponderado. Toba, por sua vez, continuou com a fala de ser o pai do projeto.

A obra da Prefeitura atende requerimento do vereador Toba, apresentado em fevereiro de 2025. Em setembro de 2021, ainda na gestão de José Sarto (PDT), quando Tia Francisca fez o pedido.