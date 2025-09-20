Ciro Gomes diz que não vai se candidatar à Presidência de novo

Foto: João Filho Tavares ￼CIRO é cotado para concorrer ao Governo do Ceará

O ex-ministro e ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) afirmou que não voltará a se candidatar à Presidência da República. "Não quero mais ser candidato, não. Não quero mais importunar os eleitores", disse em entrevista à rádio Itatiaia na quinta-feira, 18, após palestra em evento universitário na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Ciro concorreu à quarta eleição presidencial em 2022, quando se apresentou como uma opção fora da polarização entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas terminou o pleito em quarto lugar, com 3% dos votos válidos, atrás de Simone Tebet (MDB).

Em 1998 e em 2002, pelo PPS, chegou a 10,9% e 11,9% dos votos, respectivamente. Em 2018, com o PDT, alcançou 12,4% do eleitorado. Ciro também foi governador do Ceará entre os anos de 1991 a 1994 e ministro nos governos Itamar Franco e Lula.

Questionado sobre o cenário eleitoral de 2026, Ciro avalia não haver ninguém com capacidade para resolver os problemas do País. "Cada vez que me candidatei, eu tinha capacidade, sabia que dava conta de resolver o problema. Hoje, tenho dúvidas se alguém tem capacidade de resolver o tamanho do abacaxi que essa maluquice de Lula e Bolsonaro produziu no País", afirmou.

Nos bastidores, alguns aliados do pedetista o aconselharam a aproveitar o "bate cabeça" entre governadores da direita para se lançar como o candidato anti-Lula ao Palácio do Planalto no próximo ano.

Entretanto, a recusa para disputar novamente a vaga já vem de anos atrás. Em dezembro de 2023, o ex-presidenciável afirmou que não desistiu, mas foi "desistido", e que "dificilmente" voltaria a se candidatar à Presidência. "Eu vou seguir lutando, mas disputar eleição não quero mais não", disse em entrevista à GloboNews na ocasião.

Outros aliados, no entanto, têm reforçado a tese de que Ciro dispute o Governo do Ceará. A candidatura seria como representante do bloco de oposição ao PT em 2026. Ciro tem sido um crítico frequente de governos do PT no Ceará, especialmente do ex-aliado o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do atual governador Elmano de Freitas (PT).

Na eleição de 2022, Ciro apoiou a candidatura do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (sem partido) que acabou sendo derrotado por Elmano, eleito ainda no primeiro turno. Agora, a oposição decide qual será o nome que irá apresentar para concorrer na disputa da tentativa de reeleição de Elmano.

Além do apoio de deputados aliados, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, sinalizou apoio da legenda a uma possível candidatura de Ciro no Ceará. “O Ciro já meteu o pau no Bolsonaro, já meteu o pau em mim, já meteu o pau em todo mundo. É o jeito dele. Eu tenho três processos contra o Ciro [...] Eu falei ‘tira os três, esquece’, porque o Ciro já meteu o pau até na sombra. Agora, é um fenômeno. É o único jeito da gente derrubar o PT”, afirmou.

Ciro tem sido sondado pelo PSDB e pelo União Brasil para se filiar, mas, até o momento, não sinalizou mudança para nenhum desses partidos.