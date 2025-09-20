Heitor Freire segue em cargo e diz que falará com Rueda

Foto: Reprodução: Instagram Ex-deputado, Heitor Freire é filiado ao União Brasil

Filiado ao União Brasil, o ex-deputado federal Heitor Freire não deixou o cargo de diretor de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). A informação foi confirmada ao O POVO pela assessoria de comunicação da Sudene e por Sabino.

"Com o cargo que ocupo tenho responsabilidade com a estabilidade, crescimento econômico, geração de emprego e renda em nossa região. Por isso permaneço, nesse momento, como diretor na Sudende", informou.

Freire contou que, nas próximas semanas, buscará o presidente do partido, Antônio Rueda, com quem salienta ter proximidade e "elevada estima". Ele afirmou que procurará também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

"Após diálogo com a liderança, caso exista desconforto do partido na posição que ocupo, solicitarei uma carta de anuência para desfiliação partidária do União Brasil e seguir novos rumos em algum partido de centro", acrescentou.

A direção nacional do União Brasil emitiu uma resolução nessa quinta-feira, 18, estabelecendo prazo de 24 horas para que filiados que integram o governo Lula (PT) deixem os cargos, sob risco de serem enquadrados em "ato de infidelidade partidária".

O presidente do União Brasil no Ceará e membro da executiva nacional, ex-deputado federal Capitão Wagner, informou que o partido está "levantando" outras situações no Estado.

"A determinação é que todos entreguem os cargos. Os que não entregarem responderão a processo administrativo", disse Wagner.



