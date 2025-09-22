Elmano de Freitas defende aliança de esquerda para 2026

Foto: Romulo Santos/PCdoB Governador Elmano participou da conferência estadual do PCdoB no Ceará

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) realizou neste sábado, 20, sua conferência estadual, no auditório central da Universidade Estadual do Ceará (Uece). O evento contou com a presença de nomes tradicionais da legenda no Estado, além de representantes de movimentos sociais, estudantis e de outras siglas que compõem o campo progressista local.

Horas antes de embarcar para os Estados Unidos ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador Elmano de Freitas (PT) compareceu ao evento, onde discursou para os presentes. Além de enaltecer a participação do PCdoB nas lutas ao lado do PT, Elmano destacou a necessidade de fortalecer uma aliança entre os partidos de esquerda, reforçando a importância de uma base sólida e unida para enfrentarem os desafios do cenário político atual.

Aliança e crescimento da esquerda



Elmano enfatizou a relevância de uma aliança ampla, mas também cuidando para que o campo da esquerda brasileira e cearense cresça de forma equilibrada dentro desse processo. Para o governador, é fundamental ter a "grandeza de formar uma frente", dedicando esforços tradicionais para que as forças progressistas avancem, promovendo estabilidade política e possibilitando a implementação de novas bandeiras de luta.

“Nós precisamos construir uma aliança ampla, mas também cuidar do crescimento do campo da esquerda no Brasil e no Ceará, fortalecendo essa frente. Isso é essencial não só para a estabilidade política, mas também para que possamos pensar e conquistar novas jornadas”, afirmou.

Ele expressou seu reconhecimento ao PCdoB, destacando sua trajetória de dedicação, solidariedade e resistência. Segundo Elmano, a experiência e a visão ampla do partido ajudam a evitar sectarismos e a compreender a complexidade dos inimigos, que possuem forte apoio internacional.

Cenário político e desafios eleitorais



O governador também abordou a conjuntura política, tanto no âmbito estadual quanto nacional. Ressaltou que, sem a militância do PCdoB, a vitória de Fortaleza, quarta maior capital do país, não teria sido possível, garantindo a continuidade da gestão progressista na cidade.

Para ele, o grande desafio é construir uma maioria forte na sociedade brasileira. No Ceará, não basta apenas conquistar a eleição; é preciso ganhar de forma robusta para consolidar uma base sólida nas câmaras legislativas, reconhecendo que o campo da esquerda ainda não possui maioria no parlamento.

Elmano alertou que governar em defesa do presidente Lula requer esforços para promover mudanças profundas, mesmo diante de uma maioria parlamentar adversária. Ele também destacou a importância de ir além da entrega de benefícios econômicos e sociais, buscando conscientizar politicamente a população, que muitas vezes recebe ações governamentais sem entender sua importância.

“Nós temos que ir além de entregar casas, terras ou benefícios. Precisamos, sobretudo, levar a consciência política às pessoas. Garantimos avanços na reforma agrária, na demarcação de terras indígenas e quilombolas, mas precisamos despertar essa conscientização de forma contínua”, enfatizou.

O papel do PCdoB na construção política



Elmano destacou o papel fundamental do PCdoB na construção de uma esquerda forte e organizada, por sua atuação social, sindical, nos movimentos de mulheres e juventude. Segundo ele, esse partido é indispensável para impulsionar mudanças estruturais e consolidar uma política progressista sustentável.

Lula no Ceará e reuniões comerciais nos EUA

O governador revelou que Lula deve retornar ao Ceará nas próximas semanas. Segundo Elmano, o presidente participará da entrega de um novo hospital em Itapipoca, reformado, e do lançamento do Pólo Automobilístico de Horizonte, que produzirá veículos elétricos no estado.

Elmano informou que, logo após o evento do PCdoB, seguiria para Brasília, de onde partiria para Nova Iorque ao lado de Lula, onde participarão da abertura da assembleia das Nações Unidas. Ele adiantou que a viagem incluirá reuniões comerciais, reforçando o papel estratégico do estado no cenário internacional.

“Expectativa é muito positiva.. Nós devemos ter reunião lá, tratar sobre a possibilidade de investimento de Data Center no Ceará. E a (presença do) presidente Lula é muito importante. Nós vamos ter uma reunião com investidores e tem uma perspectiva muito positiva de que possa confirmar investimento no estado”, adiantou.

Perspectivas e desafios de 2026



Na análise do cenário mundial, nacional e estadual, o PCdoB avalia a atual crise do capitalismo, marcando uma transição na ordem global e a ascensão dos BRICS, que representam 39% do PIB mundial e abrigam 49% da população do planeta. O documento também destaca o declínio dos Estados.

A conferência representou demonstração de unidade e planejamento político por parte do partido. Os delegados, eleitos pelos municípios, discutiram e aprovaram o documento político, que reforça a luta contra o deslocamento do avanço progressista e aborda temas estratégicos como a crise global, a transição de poder mundial, e a necessidade de superar a ofensiva da direita com uma narrativa de resistência e esperança.

Houve presença de lideranças de PT, PV, PSB, Rede, Psol e PDT. Vereadores de diversos municípios, prefeitos e lideranças dos movimentos sociais. A sigla defendeu ainda o fortalecimento da Federação (PT/PCdoB/PV) e, se possível, a integração de outros partidos da frente progressista.

O encontro também foi palco para a renovação da direção estadual do partido, sinalizando a continuidade do projeto de fortalecer a presença da legenda no cenário local e nacional.



