Notas da Praia de Iracema em dia de protesto
PEC DA BLINDAGEM
Durante caminhada em volta da orla fortalezense, os manifestantes saudaram parlamentares que votaram pela PEC da blindagem com vários momentos de "vaia cearense".

Deputados e vereadores cearenses vistos na manifestação: Adriana Almeida, Dr. Vicente, Guilherme Sampaio, Renato Roseno, Larissa Gaspar, Gabriel Biologia, Léo Suricate, De Assis Diniz, Inácio Arruda, Izolda Cela, Mari Lacerda, Missias Dias e Romeu Aldigueri.

O secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, disparou, ao microfone: "É a primeira manifestação de muitas que virão. O Brasil é dos brasileiros".

"A Constituição é clara, a lei existe para todos. Todos nós somos iguais perante a lei", destaca Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa (Alece).

 

