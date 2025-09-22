Partidos definem suas candidaturas para nova eleição em Santa Quitéria

Foto: Reproduções/Instagram: Moses Rodrigues, Joel Barroso e Lígia Protásio ￼CÂNDIDA Figueiredo (União Brasil), Joel Barroso (PSB) e Lígia Protásio (PT), candidatos em Santa Quitéria

Cândida Figueiredo (União Brasil), Joel Barroso (PSB) e Lígia Protásio (PT) disputarão as eleições suplementares para Prefeitura de Santa Quitéria. Neste fim de semana, 20 e 21 de setembro, esses nomes foram oficializados por meio de convenções partidárias realizadas no município distante 223 quilômetros de Fortaleza.

Marcado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), o pleito ocorrerá no dia 26 de outubro devido à cassação do prefeito reeleito José Braga Barrozo, conhecido como Braguinha (PSB). Preso antes de assumir o segundo mandato, ele teve o diploma cassado sob acusação de envolvimento com facções criminosas.

Cândida Figueiredo



No sábado, 20, o então pré-candidato e ex-prefeito, Tomás Figueiredo (MDB), desistiu da candidatura, dando lugar à esposa, a ex-deputada Cândida Figueiredo. A mudança aconteceu mediante acordo com o grupo do deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), que participou da convenção assim como o pai dele, Oscar Rodrigues (União Brasil), prefeito de Sobral.

O nome para concorrer a vice-prefeito, no entanto, não foi definido, mas precisará ser estabelecido até esta terça-feira, 23, prazo para registro das candidaturas. Já no dia seguinte, terá início a campanha eleitoral, que seguirá até a véspera do pleito.

Cândida foi deputada estadual nos anos 1990 e 2000, entre titularidades e suplências. Nesse período, disputou contra o hoje senador Cid Gomes (PSB) a Prefeitura de Sobral, em 1996, sendo derrotada.

"Nós temos que tirar Santa Quitéria dessa lama. Nós temos que erguer a nossa cabeça. Nós temos que colocar nossos filhos para estudar com dignidade", continuou. "E vou continuar lutando para ver a minha cidade, a nossa cidade à frente de tudo. E eu só aceitei esse desafio porque do meu lado eu tenho Tomás. Tomás é um grande administrador", discursou a candidata.

Tomás queria como vice a ex-prefeita Lígia Protásio, que era vice do então prefeito Braguinha, tendo assumido a Prefeitura por quase um ano quando ele esteve afastado do cargo por suspeitas de corrupção. Ao ouvir que o PT não abria mão da candidatura para ser vice do MDB, houve a troca de nome na chapa oposicionista, ainda sob esperança de um acordo de última hora que uniria a oposição.

Joel Barroso



Desde o impedimento de Braguinha para assumir o cargo, quem comanda Santa Quitéria interinamente é Joel Barroso (PSB), filho de Braguinha e presidente da Câmara Municipal. Joel tem apoio de Cid Gomes e também formalizou seu nome neste domingo para a disputa. A chapa será composta por Das Chagas Paiva (PP) como candidato a vice. A coligação é formada ainda pelo Podemos.

Participaram dessa convenção o deputado federal Robério Monteiro (PDT) e os deputados estaduais Almir Bié (PP) e Jeová Mota (PSB). O evento contou ainda com a presença de dois vereadores do PT, Renato Catunda e Pé de Mola. O filho do prefeito cassado não escondia o interesse de trazer a sigla petista para perto novamente, diminuindo a força da oposição na cidade.

"Gratidão a vocês todos por abraçarem esta causa, por acreditarem no nosso projeto, diferente do projeto de um ex-gestor, que governou por quatro vezes e ontem, no discurso, nos cobrava um hospital em 8 meses de mandato. Se ele em quatro mandatos não fez, eu vou fazer um hospital em 8 meses de mandato? Falar que o nosso projeto não é um projeto pessoal que nem a outra candidata. Fez um projeto pessoal, um projeto de tirania, se apropria da prefeitura, esquece de gerir, esquece de direcionar para quem realmente merece chegar ao serviço", discursou Joel, criticando os adversários no pleito e lembrando-se em vários momentos do pai.

Apesar de ser citado por Jeová e Robério, Elmano de Freitas (PT) afirmou na última semana que só se manifestará sobre apoio após a definição dos nomes escolhidos pelos partidos.

Lígia Protásio



Lígia, por sua vez, formalizou seu nome como cabeça de chapa neste domingo, 21. A vice será Rayana Bendor (PT). O evento contou com a participação do deputado federal Yury do Paredão (MDB) e do secretário estadual do Trabalho, Vladyson Viana (PT).

Rompida com Braguinha, a petista concorreu nas eleições de outubro de 2024, justamente contra o agora prefeito cassado e contra Tomás. Ela terminou em terceiro, com 29,02%, quase a mesma porcentagem de Tomás, que ficou em segundo, com 29,44%, enquanto o pessebista foi reeleito com 41,01%.

Ao O POVO, Lígia citou projeto alinhado ao ministro Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas e o presidente Lula. Além disso, a candidata afirmou ter "abertura" para dialogar com os dois vereadores petistas que estiveram na convenção de Joel.

"Eu torço por uma democracia", iniciou. "Infelizmente nossa cidade voltou à instabilidade, com insegurança, falta de recursos e de crescimento. Como está tendo agora essa suplementar, não ia mudar o projeto de 2024. Cada um tem seu livre direito de pensar, eu acredito que esses vereadores devam repensar melhor, até porque o PT é bem coeso e a gente só quer mesmo que a união prevaleça".