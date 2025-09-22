TRE anulou resultado de 2024 também em Barroquinha

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) determinou a realização de eleições suplementares para prefeito e vice-prefeito nos municípios de Santa Quitéria e Barroquinha, no Ceará. Elas acontecerão no próximo dia 26 de outubro.

A data segue calendário disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ambos os processos foram relatados pelo desembargador Luciano Nunes Maia Freire e foram aprovados sem objeções no pleno do Tribunal.

Nos dois municípios, os prefeitos tiveram o registro cassado. O prefeito reeleito de Santa Quitéria, Braguinha (PSB), acusado pela Justiça de envolvimento com facção criminosa, foi preso no dia 1° de janeiro de 2025, momentos antes de tomar posse do cargo. No dia 18 de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) definiu a prisão domiciliar do prefeito, que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

A decisão de retorno ao regime domiciliar foi aprovada pelo relator do caso no TRE-CE, desembargador Luciano Nunes Maia Freire, que afirmou ter recebido denúncias do partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) com imagens de Braguinha participando de eventos públicos, como vaquejadas e aniversários em Santa Quitéria, descumprindo a medida cautelar concedida anteriormente.

Já em Barroquinha, o Ministério Público Eleitoral (MPE) definiu a cassação dos diplomas do prefeito Jaime Veras (PSD), da vice-prefeita Carmem Lúcia (PSD) e de outros cinco vereadores do mesmo partido por uso indevido de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha destinados exclusivamente a candidaturas negras.