Assembleia lança projeto Ceará de Valores e abre inscrições para três trilhas formativas

Foto: Samuel Setubal ￼PROJETO Ceará de Valores busca oferecer capacitação a 16 mil jovens em todo o Estado

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), em parceria com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), lançou, na tarde desta segunda-feira, 22, o programa Ceará de Valores, voltado para a capacitação em diferentes áreas a jovens de todo o Estado. O evento de lançamento ocorreu no Hotel Vila Galé Fortaleza, na Praia do Futuro, e contou com a presença de parlamentares.

Voltado para jovens de 14 a 29 anos de idade, o programa busca contemplar 16 mil jovens distribuídos pelas 14 macrorregiões do Estado e oferece formações em diferentes áreas, com o objetivo de preparar a juventude cearense a partir da qualificação profissional.

O projeto foi aprovado em maio deste ano por unanimidade entre os deputados estaduais. O texto apontava que a ação vem como resposta aos desafios vivenciados pelos jovens do Ceará, como o “desemprego, a evasão escolar e a carência de oportunidades formativas que integrem o desenvolvimento de competências emocionais, o pertencimento cultural e o preparo para os novos paradigmas sociais e econômicos”.

Nesta segunda, mais detalhes sobre o projeto foram apresentados a jovens de diferentes pontos do Estado, incluindo alunos de escolas estaduais, integrantes do Cuca Jangurussu e do Cuca José Walter, membros do projeto “Virando o Jogo”, do Governo do Estado, entre outros.

O presidente da Alece, deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB), falou sobre a importância do Ceará de Valores e afirmou que o programa ficará na Casa, independente dos parlamentares que irão compor a Assembleia nos próximos anos.

“O nosso objetivo é fomentar, qualificar, dar uma primeira oportunidade, fomentar um negócio, empreendedorismo, um primeiro emprego. Tirar esse jovem de algum isolamento, abrir horizontes, dar um norte positivo a esse jovem, de forma presencial, inicial nessa primeira etapa, porque nós estamos iniciando hoje um programa que vai ficar na Casa, que hoje é uma resolução, a diretriz da casa, independente dos deputados e deputadas que estarão na próxima legislatura. É uma contribuição que nós estamos iniciando hoje para as atuais e, principalmente, para as futuras gerações de jovens cearenses”, afirmou.

Ao todo, o programa terá três trilhas formativas: competências emocionais e habilidades para o século XXI; cidadania, identidade e participação social; e empreendedorismo, inovação e novas economias.

As atividades ocorrerão de forma híbrida, com ações presenciais, chamadas “Sábados de Valores”, nas 16 cidades-polo do programa e encontros virtuais, a partir da plataforma digital do Centec. Pelo site, os interessados poderão realizar o processo de inscrição, acompanhar as aulas e as ações dos municípios.

O diretor-presidente do Centec, Cleyton Monte, explicou que um dos principais pontos abordados durante a organização do projeto foi o da presença do programa em todo o Estado.

“Um dos pontos mais alardeados pelo presidente Romeu [Aldigueri] era a presença. A gente quer o programa presente em todo o Ceará. Não pode ser só na Região Metropolitana de Fortaleza, não pode ser só no Cariri, não pode ser só na região Norte, tem que ser em todo o Ceará. Então, a gente pensou em um programa que pudesse pensar o Ceará em toda a sua magnitude. Os valores dos municípios, os valores culturais, os valores de empreendedorismo, de identidade, de formação. A juventude é central nesse projeto”, pontuou.



Os jovens contemplados deverão criar um projeto de impacto para os seus municípios. A ideia é que os projetos sejam apresentados em uma feira de oportunidades, em que serão selecionados 60 trabalhos, com premiações para os três melhores: R$ 15 mil para o primeiro lugar, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro.

“Qual é o produto final do Ceará de Valores? É que todos os jovens envolvidos no Ceará de Valores possam produzir um projeto de impacto social para o seu município. Voltado para as demandas socioeconômicas do seu município. Vou dar um exemplo. A gente tem demandas de turismo em determinados municípios. Aqueles jovens, claro, acompanhados pela mentoria, pelos professores, vão pensar, estruturar um projeto de desenvolvimento para aquele município coletivamente”, disse o presidente do Centec.

A governadora em exercício, Jade Romero (MDB), enfatizou que o programa é uma oportunidade para o jovem “reconhecer o seu valor” e ter “a formação profissional focada em novas áreas”.

Além do presidente da Alece, outros parlamentares marcaram presença no lançamento do programa, como os deputados Fernando Hugo (PSD), Acrísio Sena (PT), Missias Dias (PT), Keivia Dias (PSD), Guilherme Sampaio (PT), Bruno Pedrosa (PT), Guilherme Bismarck (PSB), Marcos Sobreira (PSB), Agenor Neto (MDB), Renato Roseno (Psol), Juliana Lucena (PT), Júlio César Filho (PT), Almir Bié (Progressistas), Lucilvio Girão (PSD), Léo Suricate (Psol), De Assis Diniz (PT), Jô Farias (PT), Cláudio Pinho (PDT), Antônio Granja (PSB), Davi de Raimundão (MDB) e Leonardo Pinheiro (Progressistas).



Pelo site Centec Academy, os interessados poderão se inscrever no programa e ter acesso a mais detalhes sobre as trilhas formativas.