Com saída do União Brasil, PDT mira Ministério do Turismo

Foto: FÁBIO LIMA Reunião do PDT com o ministro Carlos Lupi e André Figueiredo. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Depois que o ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), comunicou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que deixará o Ministério do Turismo, o PDT está de olho na ocupação do espaço. Na semana passada, o União Brasil deu prazo de 24 horas para os filiados deixarem cargos no governo. Os pedetistas esperam ocupar uma dessas lacunas. Um cearense é o mais cotado.

Na quarta-feira da semana passada, 17, Lula almoçou com líderes do PDT em Brasília e o assunto entrou na discussão. Entre os presentes, estava o presidente nacional do partido, Carlos Lupi. O deputado federal cearense André Figueiredo, líder da maioria no Congresso Nacional, também participou. Ele está entre os mais cotados para se tornar ministro caso a vaga seja entregue ao partido.

Figueiredo já chegou a ocupar o cargo de ministro em administração do PT. No segundo governo de Dilma Rousseff, entre o outubro de 2015 e maio de 2016, o deputado ocupou o cargo de ministro das Comunicações. Ele ficou na pasta até o impeachment de Dilma.

O PDT comanda o Ministério da Previdência desde o começo do atual governo Lula, mas a situação ficou estremecida. O titular era Carlos Lupi, demitido este ano em meio a denúncias sobre descontos ilegais em aposentadorias. Assumiu o cargo Wolney Queiroz.

Outro pedetista na Esplanada dos Ministérios é Waldez Góes, ministro do Desenvolvimento Regional. Mas ele não está na cota do partido. Trata-se de indicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

O Progressistas integra federação com o União Brasil e decidiu deixar a base do governo. Por enquanto, contudo, não determinou a entrega dos cargos na administração. O partido comanda o Ministério do Esporte, com André Fufuca.