Como deve ser o encontro entre Lula e Trump

Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP Lula e a comitiva brasileira durante discurso de Donald Trump na Assembleia Geral da ONU

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que a conversa entre o presidente Lula e Donald Trump deve ocorrer por meio de um telefonema ou de uma videoconferência. Segundo Vieira, um encontro pessoal não será possível devido à agenda do brasileiro.

"Eu espero que o presidente Lula e o presidente Trump possam conversar. O presidente Lula está sempre pronto para conversar com qualquer chefe de Estado que esteja no interesse do Brasil. Isso pode acontecer também por um telefonema ou videoconferência porque, infelizmente, o presidente está muito ocupado, ele tem uma agenda muito cheia, então talvez não seja possível se encontrar pessoalmente", afirmou Mauro Vieira à CNN Internacional.

A porta voz do departamento de estado dos EUA, em língua portuguesa, Amanda Robertson, disse, em entrevista à GloboNews que ainda não há detalhes sobre o encontro que deve ocorrer na semana que vem entre Lula e Trump. Segundo ela, cabe aos diplomatas brasileiros e americanos tratar dessas definições.

Robertson disse ainda que o encontro entre ambos ocorreu de forma espontânea. "Não foi planejado. Lula estava saindo e Trump entrando e neste corredor tiveram oportunidade de falar cara a cara foi uma conversa breve, espontânea e boa". (Agência Estado)



