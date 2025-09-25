ONU e UE condenam ataques contra flotilha com ajuda para Gaza

Foto: Max Wel/assessoria deputada Luizianne Lins Luizianne Lins se uniu à missão que leva suprimentos a Gaza

A ONU e a União Europeia (UE) condenaram, ontem, os "ataques" na costa grega contra a flotilha que segue com ajuda humanitária para Gaza, enquanto a Itália enviou uma fragata para a área. A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins (PT) participa da missão humanitária. Na terça-feira, 23, ela relatou nas redes sociais que embarcações da Global Sumud Flotilla (GSF) foram alvo de ataque de drones e que foi possível ouvir explosões.

Os "ataques" contra a flotilha "devem cessar e os responsáveis por essas violações devem ser responsabilizados", declarou o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, exigindo uma investigação "independente" sobre o ocorrido.

Uma porta-voz da Comissão Europeia classificou como "inaceitável" qualquer ataque contra a flotilha. "A liberdade de navegação deve ser respeitada de acordo com o direito internacional", defendeu.

Essa flotilha busca chegar à Faixa de Gaza para entregar ajuda humanitária e "romper o bloqueio israelense", após duas tentativas anteriores repelidas por Israel em junho e julho.

Os ativistas pró-Palestina da flotilha afirmaram, nesta quarta-feira, terem sido atacados perto da costa da Grécia por "múltiplos drones" que causaram explosões em alguns de seus barcos.O grupo já havia denunciado outros ataques com drones no dia 9 de setembro, perto da Tunísia.

Fome

Israel anunciou na segunda-feira que não permitiria a chegada dos barcos. Em agosto, a ONU declarou estado de fome no território palestino