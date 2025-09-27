Celso Sabino entrega carta de demissão, mas só sairá após agenda na próxima semana

Foto: Roberto Castro/Mtur/Divulgação ￼MINISTRO Celso Sabino entregou carta de demissão

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), anunciou, na tarde desta sexta-feira, 26, a saída do comando da pasta. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto, após uma conversa entre ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sabino já tinha comunicado, no dia 19 deste mês, que deixaria o cargo, mas Lula insistia na permanência do ministro. O presidente também deixou o Brasil, nesta semana, para agendas na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

No dia 18 de setembro, o União Brasil, partido de Sabino, anunciou o desembarque da base de apoio de Lula e deu um prazo de 24 horas para que seus filiados deixassem os cargos ou funções comissionadas no governo federal. O ministro vinha negociando com a cúpula do partido para seguir no cargo, mas acabou cedendo à pressão.

A determinação da entrega dos cargos foi mais um movimento do partido que reforça o afastamento da base de apoio do governo federal. No fim de agosto, o União Brasil, oficializou a federação partidária com o Progressistas. Desde então, Rueda e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidentes das siglas, vêm cobrando o desembarque dos filiados que ocupam cargos dentro do governo.

“Tive uma conversa hoje com o presidente da República, em virtude da decisão que o partido ao qual eu sou filiado tomou, de deixar o governo, e vim hoje aqui cumprir o meu papel”, disse à imprensa. “Entreguei ao presidente a minha carta e o meu pedido de saída do Ministério do Turismo, cumprindo a decisão do meu partido”, completou.

Ele afirmou que ainda cumprirá uma agenda como ministro, ao lado de Lula. Ambos estarão em Belém, na próxima quinta-feira, 2, para inauguração de obras para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorrerá na cidade em novembro.

“O presidente pediu que eu acompanhasse nas obras que deve na entrega das obras que vai acontecer na na cidade de Belém. Vou como ministro ainda”. Sabino assumiu como ministro em julho de 2023 e deixará definitivamente o cargo após esse compromisso.

Questionado sobre a possibilidade de sair do partido para continuar no governo, Sabino disse que “acredita no diálogo” e que “os homens públicos que tem compromisso a nação brasileira vão trabalhar juntos pelo bem do país”.

“A minha vontade é clara, é continuar o trabalho que a gente vem fazendo e a gente tem um trabalho de diálogo mantido e hoje o presidente acenou com essa possibilidade de ampliar esse diálogo junto com o partido União Brasil para que a gente possa ver como vai ser as cenas do próximo capítulo”, disse Sabino.

Além do União Brasil, outro partido que deixou o governo foi o PP. O filiado do PP no primeiro escalão do governo é André Fufuca, à frente do Ministério dos Esportes. Ainda não há, no entanto, confirmação sobre uma saída de dele.

A exigência da executiva nacional do União Brasil para que seus filiados deixem cargos no governo Lula veio à tona após a veiculação de reportagens que apontam uma suposta conexão entre o presidente nacional do partido, Antonio Rueda, e a facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Rueda e o partido negam as acusações.

Em entrevista aos portais ICL Notícias e Uol, o piloto Mauro Caputti Mattosinho afirmou que o presidente nacional do União Brasil estaria entre os donos ocultos de quatro jatos executivos operados por empresa citada em investigações sobre lavagem de dinheiro ligada à facção criminosa PCC.

Em nota, dirigentes do União Brasil chegaram a insinuar envolvimento do próprio governo nas revelações, já que o caso é apurado pela Polícia Federal (PF), que tem atuação funcional independente.