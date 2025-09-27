Polícia descarta participação de vereador em homicídio, mas aponta Indícios de compra de votos

Um relatório de análise complementar de dados telemáticos da Polícia Civil do Ceará, concluído neste mês, afastou a participação do vereador eleito de Alto Santo, Francisco Bezerra Barreto, conhecido popularmente como Ivanilson do Batoque (PL), em um inquérito policial que investiga um crime de homicídio.
No entanto, a análise do conteúdo extraído dos aparelhos celulares do parlamentar, realizada pela Delegacia Municipal de Alto Santo, apontou "fortes indícios da prática de crimes eleitorais", especificamente o crime de compra de votos.
O vereador Francisco Bezerra Barreto estava sendo investigado no Inquérito Policial 408–84/2024, instaurado para apurar o homicídio que vitimou José Eudismar Moreira Pinto, ocorrido no dia da eleição municipal do ano passado.
O relatório da Delegacia Geral de Polícia Civil, que analisou o conteúdo de dois celulares do vereador, esclareceu que "não foi possível colher indícios que revelem a participação do investigado no referido crime de homicídio". Em relação a um dos aparelhos (Redmi), a polícia não vislumbrou "nenhum elemento de informação que pudesse constituir o cometimento de algum crime".
Em um celular da marca Samsung, apesar do grande volume de dados extraídos - incluindo 4.891 conversas, 11.976 áudios e 175.000 imagens -, a equipe de investigadores não encontrou áudios relacionados ao caso de homicídio.
Apesar da ausência de ligação com o assassinato, a análise dos dados do celular Samsung M12 revelou uma série de arquivos em áudio que evidenciam o possível crime de "compra de voto", tipificado no artigo 299 do Código Penal.
As transcrições dos áudios mostram o vereador, identificado como "Francisco" em alguns bate-papos, engajado em negociações para adquirir apoio eleitoral em troca de dinheiro, bens ou vantagens.
Entre os principais indícios de crimes eleitorais revelados pelas transcrições:
Diante dos fortes indícios de crimes eleitorais, a Polícia Civil, por meio do delegado Wagner Luiz de Lima, encaminhou o relatório de extração ao promotor de Justiça da comarca de Alto Santo-CE, para conhecimento e para a adoção das "medidas que a Vossa Excelência entender cabíveis".
O POVO procurou o vereador por meio de mensagem enviada em perfil de uma rede social para solicitar um posicionamento do parlamentar sobre o caso. A reportagem também tentou ligar para a Câmara Municipal de Alto Santo, por meio de número disponibilizado no site da instituição.
Apesar das tentativas de contato, não houve retorno até a publicação deste material. O espaço continua aberto para manifestação e será atualizado caso haja devolutiva.