Em pesquisa, Elmano lidera sobre candidatos da direita, mas empata com Ciro

Foto: Samuel Setubal / André Lima/CMFor / Fernanda Barros / FCO Fontenele / Daniel Galber / Especial Para O POVO Elmano de Freitas, Ciro Gomes, Roberto Cláudio, Capitão Wagner e Eduardo Girão

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), aparece na liderança, em pesquisa de intenção de votos para eleição no ano que vem contra candidatos da direita. Levantamento feito pelo instituto Real Time Big Data, divulgado nesta segunda-feira, 29, pela CNN Brasil, mostra o petista na frente em cenários contra o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido), o senador Eduardo Girão (Novo) e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil).

Em outro cenário, Elmano aparece empatado com o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT). Em um primeiro cenário, em que Girão está na lista de opções, Elmano aparece numericamente à frente com 38%, frente os 37% de Ciro. O cenário configura empate técnico dentro da margem de erro. Sem o senador, o ex-ministro chega aos 43%, enquanto Elmano tem 42%.

Ao todo foram entrevistadas 1.200 pessoas, entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi feita de forma estimulada.

Confira as intenções de voto para governador do Ceará:

Cenário 1

Elmano de Freitas (PT) - 41%

Roberto Cláudio (sem partido) - 27%

Eduardo Girão (Novo) - 16%

Nulo/Branco - 9%

Não sabe/Não respondeu - 7%

Cenário 2

Elmano de Freitas (PT) - 38%

Roberto Cláudio (sem partido) - 22%

Capitão Wagner (União Brasil) - 17%

Eduardo Girão (Novo) - 12%

Nulo/Branco - 7%

Não sabe/Não respondeu - 4%

Cenário 3

Elmano de Freitas (PT) - 38%

Ciro Gomes (PDT) - 37%

Eduardo Girão (Novo) - 14%

Nulo/Branco - 6%

Não sabe/Não respondeu - 5%

Cenário 4

Ciro Gomes (PDT) - 43%

Elmano de Freitas (PT) - 42%

Nulo/Branco - 10%

Não sabe/Não respondeu - 5%

Maior vantagem de Elmano é com a oposição dividida

Dos quatro cenários testados pela pesquisa, a que o governador Elmano aparece com a maior porcentagem de intenção de votos é justamente quando três candidatos da oposição estão no páreo. O petista lidera com 38%, 16 pontos percentuais a frente de Roberto Cláudio, que tem 22%. Ainda figuram Capitão Wagner com 17% e Eduardo Girão com 12%.

Já em um recorte sem o presidente estadual do União Brasil, Elmano tem variação positiva e pontua 41%. RC e Girão chegam a 27% e 16%, respectivamente.

Rejeição

Na pesquisa Real Time Big Data sobre a rejeição dos nomes supracitados, os potenciais candidatos aparecem empatados dentro da margem de erro em alguns casos. O senador Eduardo Girão aparece com 38% de rejeição. O governador Elmano e o ex-deputado Capitão Wagner tem 36% de rejeição, cada um. Ciro Gomes registrou 30% e Roberto aparece numericamente com a menor rejeição, sendo citado por 26%.

Rejeição

Eduardo Girão (Novo) - 38%

Elmano de Freitas (PT) - 36%

Capitão Wagner (União) - 36%

Ciro Gomes (PDT) - 30%

Roberto Cláudio (sem partido) - 26%

Senado

Apesar de dizer que não irá concorrer à reeleição, o senador Cid Gomes (PSB) lidera numericamente as intenções de votos para o Senado Federal em todos os cenários em que aparece na pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgado nesta segunda-feira, 29. Confira a pesquisa abaixo.

Na maioria dos cenários, Cid aparece com 21% e a maior porcentagem obtida por ele chega a 29%. Nos quadros, ele fica a frente do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido), em um primeiro cenário com 18%. Em 2026, serão duas cadeiras em disputa.

No único recorte sem Cid Gomes, RC lidera 19%. Ele vem seguido de Capitão Wagner que tem 15%. Considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais e para menos, eles estão tecnicamente empatados. Foram entrevistadas 1200 pessoas entre os dias 25 e 26 de setembro em estilo estimulado e a pesquisa divulgada pela CNN Brasil.