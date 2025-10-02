Acilon e 7 prefeitos cearenses vão se filiar ao PSB

Foto: Samuel Setubal Ex-prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, na transmissão do cargo para Dr. Júnior

Na próxima sexta-feira, 3, Eusébio – município distante cerca de 22 quilômetros de Fortaleza – será palco de um importante ato político do Partido Socialista Brasileiro (PSB) no Ceará. A partir das 17 horas, líderes municipais, entre eles o ex-prefeito e atual secretário de Educação de Eusébio, Acilon Gonçalves, vão se filiar à legenda. Pelo menos sete prefeitos devem se filiar, mas o número ainda pode aumentar.



O evento contará com a participação do presidente estadual do PSB, Eudoro Santana, do senador Cid Gomes (PSB), do deputado federal Júnior Mano (PSB), além de outros líderes políticos do Estado, para reforçar a presença do partido no cenário local.

Outros políticos entram na sigla

A solenidade marcará também a filiação de prefeitos de diferentes municípios cearenses, dentre eles:



Bruno Gonçalves (Aquiraz) - filho de Acilon



Giordanna Mano (Nova Russas) - esposa de Jr. Mano



Ana Afif (Cascavel)



Edim (Aracoiaba)



Dr. Júnior (Eusébio) - sobrinho de Acilon



Marquinhos Tavares (Itaitinga)



Dilmara (Limoeiro do Norte)



O ato evidencia a ampliação do PSB no Ceará e consolida alianças estratégicas com gestores municipais. Acilon tem trajetória política de proximidade com o senador Cid Gomes. Ele presidia o PL no Ceará, antes da sigla se tornar a casa de figuras ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com a chegada de bolsonaristas à sigla, Acilon renunciou à presidência do partido em novembro de 2023, em meio a queda de braço com o atual presidente do PL, o deputado federal André Fernandes.

Acilon, ex-presidente do PL

O ex-prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, era presidente do Partido Liberal (PL) no Ceará, antes da sigla se tornar a casa de figuras ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Acilon anunciou sua renúncia à presidência do partido em 2023. Na mensagem, Gonçalves destacou que a decisão foi motivada por "divergências de entendimento com outros membros da sigla" e por dificuldades de relacionamento com pessoas do partido que não pertencem oficialmente à Executiva Nacional ou à Executiva Estadual do PL.

Embora não tenha citado nomes, a renúncia ocorreu em meio a tensões internas. O deputado federal André Fernandes (PL), que à época almejava ser candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2024, vinha pressionando Gonçalves.

Após a saída de Acilon, Carmelo Neto assumiu a presidência do PL no Ceará e anunciou que o partido não faria aliança com o PT no Estado. Ele também abriu mão de sua pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza para apoiar a candidatura de André Fernandes.

Ao deixar o partido, Acilon vem se reposicionando politicamente. O grupo do ex-prefeito tem ampliado o domínio político a partir da eleição de aliados em municípios vizinhos, como Aquiraz e Itaitinga, e pela eleição de sua nora, Ana Carla Ibiapina Meireles, para a Câmara Municipal de Fortaleza.

Acilon não é novo no PSB

Acilon Gonçalves teve parte de sua trajetória política marcada pela união ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), pelo qual foi eleito prefeito de Eusébio entre 2004 e 2008. Após esse período, ele se afastou do PSB e se filiou ao PL, partido pelo qual retornou à Prefeitura de Eusébio em 2020.

Agora, o parlamentar retorna ao PSB, realinhando-se politicamente ao senador Cid Gomes (PSB) e retomando laços com a base do partido no Ceará. Ao seu lado, filiam-se ao partido seu filho Bruno Gonçalves – prefeito de Aquiraz –, seu sobrinho José Arimatéa Lima Barros Júnior – prefeito de Eusébio –, e Giordanna Mano, prefeita de Nova Russas e esposa do deputado Júnior Mano.

Trajetória política

A trajetória de Acilon foi marcada pelo exercício de diferentes cargos políticos, dentre eles:

Vereador de Fortaleza



1993–1996: Eleito pelo PDT



Eleito pelo PDT 1997–2000: Eleito pelo PMDB, presidiu a Câmara de Fortaleza no biênio 1997-1998.



Deputado estadual do Ceará



1999–2003: Iniciou o mandato pelo PMDB e o concluiu pelo PSB.



Prefeito de Eusébio



2005–2008: Eleito em 2004, foi filiado ao PSB durante o mandato.



Eleito em 2004, foi filiado ao PSB durante o mandato. 2009–2012: Reeleito em 2008, foi filiado ao PSB durante o mandato.



Reeleito em 2008, foi filiado ao PSB durante o mandato. 2017–2020: Eleito em 2016, foi filiado ao PSB durante o mandato.



Eleito em 2016, foi filiado ao PSB durante o mandato. 2021–2024: Reeleito em 2020, foi filiado ao PL durante o mandato.

Agora, Acilon exerce o cargo de Secretário de Educação em Eusébio.

Informações importantes

Ato de filiação do ex-prefeito Acilon e prefeitos ao PSB



Data: 03/10/2025

03/10/2025 Horário: 17h

17h Local: Rua Acilon Gonçalves Pinto, 153 (esquina com Rua Zildenia) – Eusébio/CE

Acompanhe as últimas notícias no O POVO News:

Assista também clicando aqui.

