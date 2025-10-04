Elizabeth Chagas é a primeira na lista tríplice para cargo de defensor público

Foto: ZeRosa Filho/Defensoria Pública A defensora pública Beth Chagas lidera com mais votos a lista tríplice formada para o cargo de defensor público geral do Ceará para o biênio 2026/2027.

A defensora pública Elizabeth Chagas lidera os votos que formaram a lista tríplice para o cargo de defensor público-geral para o biênio 2026/2027. A eleição ocorreu nesta sexta-feira, 3, e 366 defensores e defensoras públicas ativos estavam aptos a votar. A escolha do novo ocupante do cargo cabe ao governador Elmano de Freitas (PT).

Ao todo, Elizabeth Chagas recebeu 212 votos, sendo 168 em Fortaleza, 12 em Juazeiro do Norte, 10 em Sobral e 22 votos postais. Em seguida, aparece a atual defensora pública geral Sâmia Farias, que recebeu 192 votos: 146 da Capital, 18 de Juazeiro do Norte, 7 de Sobral e 21 votos postais. O defensor público Adriano Leitinho fecha a lista, com 93 votos totais.

Resultado da eleição

Elizabeth Chagas: 212 votos Sâmia Farias: 192 votos Adriano Leitinho: 93 votos Weimar Montoril: 23 votos (não entrou na lista final)

Elizabeth Chagas lidera lista tríplice para cargo de defensor geral do Ceará Crédito: Divulgação / Assessoria Defensoria Pública do Ceará

Elizabeth fala após o resultado

Após o anuncio do resultado, Elizabeth Chagas falou com O POVO, e atribuiu sua vitória à dedicação que teve ao órgão. "Atribuo o resultado ao trabalho, ao amor que nós temos pela instituição, pela dedicação e porque a gente quer fazer a Defensoria crescer cada vez mais, chegando junto da sociedade civil para a gente abrilhantar nosso Estado".

No caso de ser escolhida pelo governador Elmano, Chagas falou dos planos de interiorizar ainda mais as atividades da Defensoria.

"Lançamos o nosso plano de gestão com 25 projetos e muito mais, e todos eles intercomunicam com as secretarias para que a gente possa ajudar no crescimento do nosso Estado também junto com a população, que a Defensoria esteja cada vez mais interiorizada e que a gente consiga uma Defensoria valorizada e com efetivo trabalho para a população".

Elizabeth Chagas é a primeira na lista tríplice para o cargo de defensor geral do Ceará Crédito: João Filho Tavares

Retorno

Elizabeth já esteve à frente do órgão por dois mandatos consecutivos, de 2019 a 2023. Atualmente, é defensora pública na 2ª unidade, onde atua no Núcleo de Habitação e Moradia (Nuham). Em agosto, ao anunciar a candidatura por meio das redes sociais, a ex-chefe da Defensoria disse desejar dar continuidade aos trabalhos efetuados nas gestões anteriores.

“Em nossa gestão lançamos o Transforma, o Visibilizar, as Defensoras Populares, projeto para as mulheres encarceradas, o Escritório Popular de Juventude em parceria com a Secretaria de Juventude (Sejuv) e Ministério da Justiça, parceria no projeto Acolher, que é da Secretaria de Proteção Social (SPS), e vários outros projetos”, afirmou a época.

Na publicação, Chagas anunciou também a defensora pública Flávia Maria como subdefensora em sua chapa. Já como provável secretária executiva, ela apresentou a defensora Renata Peixoto.

Demais candidatos

Em entrevista ao O POVO, a atual defensora pública-geral, Sâmia Farias, comentou sobre o resultado da votação . "Nós temos uma carreira de 366 defensores e é sempre muito desafiador num processo eleitoral que é tão grande, mas que a gente está muito satisfeito com os 192 votos de confiança dos defensores públicos".

Ela também disse que o compromisso da sua campanha foi voltado à interiorização. "A nossa campanha a gente trabalhou uma solidificação da Defensoria Pública numa perspectiva de que a gente precisa interiorizar, precisa realmente estar em todas as comarcas, prestar serviço", afirmou Farias.

Sâmia Farias é a segunda na lista tríplice para o cargo de defensor geral do Ceará Crédito: João Filho Tavares

Também tendo a interiorização como prioridade em eventual mandato, Adriano Leitinho ressaltou que, apesar de ser sua primeira candidatura, considera o resultado positivo.

"A gente ficou bem feliz com o resultado. Já esperava, mais ou menos, a sequência dessa lista tríplice e sabíamos que seria uma eleição difícil, até porque estava concorrendo com duas ex-defensoras públicas gerais. Agora, todos estão no mesmo páreo, porque o governador pode escolher qualquer um dos três".

Ele acrescentou que vai focar no "trabalho político" até a escolha de Elmano. "Aguardar que o governador faça a escolha daquele candidato que melhor possa contribuir para o crescimento da Defensoria Pública e para o melhor atendimento de acesso à justiça à população vulnerável do nosso Estado".

Adriano Leitinho é o terceiro na lista tríplice para o cargo de defensor geral do Ceará Crédito: João Filho Tavares

Escolha do governador

Os três nomes mais votados pela categoria serão repassados ao governador Elmano, a quem cabe a escolha do novo defensor. A tendência é de que o chefe do Executivo cearense escolha aquele com mais votos, como ocorre tradicionalmente.

Em seguida, o profissional escolhido será sabatinado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) pelos deputados estaduais. A indicação pode ser aprovada ou não pelos parlamentares.

Colaborou o repórter Wilnan Custódio/Especial para O POVO