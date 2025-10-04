PSB filia 7 prefeitos e chega a quase 40% das gestões no Ceará

Foto: FCO FONTENELE ￼PSB ampliou vantagem no número de prefeituras no Ceará

O PSB ampliou o número de prefeituras no Ceará, chegando à chefia de 72 municípios. A expansão foi celebrada nesta sexta-feira, 3, em ato de filiação realizado no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. A cidade é berço político do ex-prefeito Acilon Gonçalves, um dos políticos que migraram para legenda. Ele levou aliados para o partido, ampliando a força da legenda no Estado.

Além de Acilon, filiaram-se ao PSB o filho dele, Bruno Gonçalves, que é prefeito de Aquiraz; e o atual chefe do Executivo do Eusébio, Dr. Júnior, onde Acilon foi por anos prefeito. O evento, por sua vez, contou com a presença dos líderes partidários como o senador Cid Gomes, Eudoro Santana, presidente do PSB no Ceará, e João Campos, prefeito de Recife e presidente nacional da legenda.

"Feliz com o trabalho que o PSB tem feito no Ceará. Feliz com o que Eudoro e Cid tem liderado. A gente chegar a marca de 72 prefeitos, num estado com 184 municípios e com o time que está pronto para fazer a maior bancada federal do estado do Ceará, para renovar uma cadeira no Senado Nacional, para poder fortalecer a Assembleia Legislativa", discursou João Campos.

A projeção de Acilon foi tema do discurso do dirigente partidário, que afirmou ter feito "questão" de participar do ato por saber do "tamanho político" do agora correligionário no Estado.

"A sua filiação é um marco importante. Como a gente diz na política, 'você é um deputado federal de férias'. Eleição só se ganha no dia, mas quem é da política sabe quando o cheiro é bom, e o cheiro é de vitória, e sabe que o time está sendo bem montado para poder ter uma grande vitória", projetou João Campos.

Cid Gomes ponderou, em entrevista coletiva, que o partido "não quer crescer a qualquer custo". "São pessoas que já tinham relações conosco e que, por uma série de fatores, não estavam no PSB nas eleições municipais. Nós achamos conveniente, no momento em que o Acilon se filia, trazer também algumas lideranças. Como regra, quase todos esses que estão aqui votam com o Acilon para deputado federal”, explicou.

Na oportunidade, Cid voltou a defender o deputado federal Júnior Mano como candidato ao Senado pela base governista. “As chapas vão ser confirmadas em agosto do ano que vem. O que eu digo sempre é que o Júnior Mano é o nome que eu defendo pelo PSB para compor a chapa majoritária”, reforçou.

Já o presidente estadual, Eudoro Santana, ressaltou os planos da legenda frente à disputa eleitoral de 2026. "O partido se prepara para uma eleição importante do próximo ano para elegermos uma grande bancada federal. Certamente, o Acilon será candidato a deputado federal. Nós teremos que eleger uma grande bancada estadual e vamos reeleger o nosso governador Elmano de Freitas, que vai ser apoiado pelo Partido Socialista Brasileiro".

Durante o discurso, o Cid também lembrou da aliança com o governismo. "Nós queremos fazer do PSB o maior partido do Ceará. Já é o maior em [número de] prefeitos. Nós queremos que seja o maior em deputados estaduais e federais, numa aliança, numa relação que temos há muito tempo com o governador Elmano, com o ministro Camilo Santana e com tantos outros que trabalham nesse esforço para fazer do Ceará um estado mais justo e melhor para os cearenses viverem".

Anfitrião do ato de filiação, Acilon disse: "Uma coisa eu garanto: o Partido Socialista Brasileiro, os seus deputados federais e estaduais, vão ser os mais votados em todas as cidades aqui da zona metropolitana e até em Icapuí. Vão ser também lá no Vale do Jaguaribe. Nós vamos lá para o sertão, vamos para a serra", garantiu. Ele também citou Jr. Mano e Elmano na busca pela vitória.

Políticos que entraram no PSB