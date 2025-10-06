Ato de filiações ao PSB infla discurso de pré-candidatura de Júnior Mano ao Senado

Foto: Reprodução/Instagram: @juniormanodep Júnior Mano, Acilon Gonçalves e João Campos em evento do PSB

O PSB recebeu mais sete prefeitos, além do ex-prefeito Acilon Gonçalves, em evento na sexta-feira passada, 4, que contou com a participação do senador Cid Gomes (PSB), de Eudoro Santana e de João Campos, presidentes estadual e nacional da sigla respectivamente, este último, prefeito do Recife.

O momento serviu não só para saudar os novos filiados e exaltação ao ex-prefeito Acilon, mas também para reforçar o apoio e discurso em defesa da pré-candidatura do deputado federal Júnior Mano (PSB) a senador no próximo ano.

João Campos afirmou em discurso que o PSB está pronto para fazer a maior bancada de deputados federais, deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e, nas palavras dele, "renovar uma cadeira no Senado", sem citar Júnior.

"Pode anotar aqui, o PSB vai no mínimo dobrar de tamanho nas próximas eleições. Nós vamos fazer o dever de casa", declarou o prefeito.

Júnior Mano "apadrinhado" por Cid

Cid Gomes, atual ocupante da vaga, tem dito que não quer concorrer ao posto novamente em 2026 e defende que o deputado federal seja candidato. Ele reforçou seu apoio ao colega de partido.

"Pra mim, é simbólica a chegada do Júnior Mano, nosso deputado federal, e, no que depender de mim, o nosso nome do PSB na chapa majoritária do nosso partido", afirmou o senador.

Giordanna Mano, prefeita de Nova Russas, distante 304,39 km de Fortaleza, e nova filiada da sigla socialista, discursou em defesa do marido, citando que Cid foi padrinho político do hoje ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e vê futuro em Júnior Mano. Segundo ela, o deputado pensa no coletivo e não apenas em si.

"Assim como ele (Cid) apadrinhou o ministro Camilo Santana, hoje ele vê no Júnior uma potência na política, porque o Júnior não trabalha com individualismo, o Júnior trabalha pelo coletivo e é por isso que é tão grande no Estado do Ceará. Porque ele não trabalha pensando nele, político, trabalha no grupo político que pode ajudar o Ceará. Não só porque eu sou a esposa dele, mas é porque eu tenho muito orgulho não só do político, mas do ser humano que ele é", disse.

Uma das mais enfáticas defesas em torno da pré-candidatura de Mano foi feita pelo prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, filho de Acilon e que também se filiou ao PSB. Ele destacou que o deputado conhece o Ceará e as lideranças. Ele afirmou ter a certeza de que o aliado alcançará o posto de senador.

"Pra ser o senador do povo, o senador de todos os vereadores, do prefeito, o senador da liderança comunitária. Porque se tem um caba que gosta de andar esse Ceará de ponta a ponta conhecendo todas as suas lideranças chama-se Júnior Mano. Eu tenho certeza que Júnior será senador porque o povo precisa de um senador como Júnior foi e é como deputado federal", afirmou. (Colaborou Taynara Lima)