Foto: FÁBIO LIMA Governador Elmano de Freitas em entrega da requalificação do Farol do Mucuripe neste domingo, 5

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou no domingo, 5, que "os números que vão importar são os da eleição", ao comentar o resultado da pesquisa Real Time Big Data, divulgada na segunda-feira passada, 29, que mostra empate técnico entre ele e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) na corrida eleitoral para o Governo do Estado em 2026.

Elmano disse que recebeu o resultado com a "certeza" que quem está governando "tem que se preocupar em governar e trabalhar muito". "Eu penso que os números que vão importar são os da eleição. Agora só serve para gente ter mais ânimo para trabalhar mais", afirmou o governador.

"A minha preocupação agora é governar e entregar o que eu me comprometi com o povo cearense, porque é lá na frente que o povo vai fazer a avaliação e a eleição", destacou durante evento de requalificação do Farol do Mucuripe.



