Políticos lotam Raimundo do Queijo após falsa morte

Foto: Guilherme Gonsalves ￼RAIMUNDO do Queijo entre políticos

O tradicional Raimundo do Queijo, no Centro de Fortaleza, foi ainda mais frequentado que o usual na manhã deste domingo, 5, depois que uma falsa morte do comerciante Raimundo Oliveira Araújo, de 90 anos, foi anunciada na Câmara Municipal de Fortaleza, com direito a minuto de silêncio. Vivíssimo, seu Raimundo recebe neste domingo a vice-governadora Jade Romero (MDB), deputados, vereadores, inclusive o responsável pelo equívoco, professor Aguiar Toba (PRD).

"Um pouquinho de constrangimento, mas eu acho que a vida é feita de acertos e erros. A gente veio aqui, pediu desculpa à família", comentou o vereador. "Mas hoje olha a festa que está sendo feita aqui. Rapaz, se todos os erros que a gente fizesse na vida se transformassem nessa grande festa de homenagem, de comemoração, eu ia errar mil vezes", acrescentou.

Ele disse ainda que "o erro não se justifica", mas completou: "É errando que se acerta".

Também compareceram o deputado federal André Figueiredo (PDT), os vereadores Adail Júnior (PDT), Bruno Mesquita (PSD), Chiquinho dos Carneiros (PRD), Marcos Paulo (PP), Marcelo Tchela (Avante), Professor Enilson (Cidadania) e Raimundo Filho (PDT).

Os deputados petistas Acrísio Sena e De Assis Diniz estão em uma pesa com o presidente municipal da legenda, Antônio Carlos. O ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos) e o ex-vereador Iraguassu Filho também compareceram.

Em poucas palavras, Raimundo destacou a boa relação com os presentes. "Construí amizades boas aqui. Hoje eu tenho essa casa porque eu tenho grandes amigos para me ajudar a construir essa amizade boa".