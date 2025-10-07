Negociação sobre ônibus pode incluir ampliação de passe estudantil, diz líder de Evandro

Foto: João Filho Tavares ￼BRUNO Mesquita em entrevista ao podcast Jogo Politico

As negociações sobre o transporte público em Fortaleza entre as empresas de ônibus e a Prefeitura envolvem também o Governo do Estado, afirmou o vereador Bruno Mesquita (PSD), líder do prefeito Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Na discussão sobre o financiamento do sistema, está envolvida também a ampliação da gratuidade para estudantes também aos fins de semana.

A data de referência para a renegociação anual entre a Prefeitura de Fortaleza e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) é novembro. As conversas têm ocorrido nos últimos meses e a expectativa do Município é encontrar soluções até lá.

Em entrevista nesta segunda-feira, 6, ao Jogo Político, podcast de política do O POVO, Bruno Mesquita disse que estão em estudos sobre as medidas a serem tomadas e reconheceu que o transporte público carece de melhora no serviço.

"A data-base do transporte é agora no mês de novembro. E tem se conversado há quatro, cinco meses, sobre a questão dos ônibus e as medidas que serão tomadas. E a Etufor (Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza), por meio do George (Dantans, presidente), está fazendo todo um estudo, porque não é só a gente resolver o problema, a gente tem de melhorar o transporte coletivo. Hoje, não está da forma como a população merece", afirmou.

O parlamentar prosseguiu: "Não é só melhorar a questão de subsídio, a gente tem que melhorar o atendimento as pessoas. O transporte coletivo hoje é aquém do que a população merece (...) É um dos mais baratos do Brasil, mas não é bom".



Acompanhe a entrevista completa:

Bruno afirmou que um dos pontos da negociação colocados na mesa por Evandro é a promessa de campanha de garantir Passe Livre Estudantil também aos fins de semana.

"Uma das coisas que a gente tava negociando e o prefeito levou pro Estado a questão do Sindiônibus, é exatamente para gente avançar no Passe Estudantil aos fins de semana (...) O Passe Estudantil não está sendo colocado como centro das negociações. O Passe Estudantil é um compromisso do prefeito Evandro que ele vai fazer, mas não tá condicionado", explicou.



Na semana passada, 25 linhas de ônibus foram suspensas e 29 tiveram frotas reduzidas sem aviso prévio pelas empresas, que apontaram déficit em alguns percursos. No dia seguinte, sob pressão da Prefeitura, as linhas foram retomadas, mas o Sindiônibus seguiu cobrando negociação.

Isenção de IPVA para motos

Outra promessa de campanha de Evandro que a Prefeitura busca implementar é a isenção de 50% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motos de até 160cc para motoboys e motocicletas de aplicativo.

Bruno Mesquita destacou que a Prefeitura de Fortaleza também está em diálogo com o governador Elmano de Freitas (PT) para as tratativas sobre a pauta, pois se trata de imposto estadual.

"A gente já tá em contato com o Governo do Estado pra saber a melhor forma de executar. São promessas que o prefeito fez e que vão sair com certeza. Como é estadual, a gente está vendo uma forma. O prefeito está em reunião sempre para discutir a forma de como vai ser implantado. É o grande mote que está faltando pra gente anunciar a vigência da isenção das motos", completou.

Mesquita comentou ainda sobre outra medida destinada a motociclistas: a faixa azul, exclusiva para motos. O vereador comentava as medidas no podcast quando Evandro fez o anúncio nas redes sociais.