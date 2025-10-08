Augusta Brito confirma pré-candidatura a deputada federal

Foto: Alessandro Dantas Senadora Augusta Brito confirmou que é pré-candidata a deputada federal em 2026

A senadora Augusta Brito (PT-CE) confirmou ser pré-candidata a deputada federal em 2026. Atualmente a parlamentar ocupa cadeira no Senado por ser suplente de Camilo Santana (PT-CE). A chapa foi eleita em 2022 e, posteriormente, Camilo se licenciou para ocupar o cargo de ministro da Educação.

“Não se trata apenas de ocupar uma cadeira, mas de transformar a política em um espaço de igualdade e respeito. As mulheres têm muito a contribuir e precisam estar nos centros de decisão, ajudando a construir um Brasil mais justo e inclusivo”, afirmou a senadora.

Com passagem recente pelo PCdoB e atualmente filiada ao PT, Augusta já foi prefeita do município de Graça, distante 307 quilómetros de Fortaleza, e ocupou também o cargo de deputada estadual no Ceará por dois mandatos, entre 2015 e 2022.

Em nota à imprensa, a equipe da parlamentar destaca a experiência de gestão e compromisso com bandeiras sociais. "Augusta Brito se apresenta preparada para ampliar sua atuação em 2026, fortalecendo a bancada cearense na Câmara Federal e levando adiante a luta por mais representatividade feminina na política”.

Reflexo no cenário estadual

Na eleição do ano que vem, Augusta deverá apoiar Gadyel Gonçalves, atual superintendente adjunto de Edificações da Secretaria de Obras Públicas (SOP) do Ceará, para uma vaga na Assembleia Legislativa (Alece).

Gadyel é aliado da senadora e chegou a disputar a prefeitura de Graça no ano passado, ficando em segundo lugar. Ele também foi prefeito de São Benedito, por dois mandatos, e presidiu a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) entre 2017 e 2018.