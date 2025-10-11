Federação PRD/Solidariedade oficializa apoio à base governista

Foto: Lucas Muniz/PRD ￼MEMBROS dos partidos estiveram reunidos com Evandro e Elmano

A Federação PRD/Solidariedade anunciou oficialmente apoio às gestões do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e do governador Elmano de Freitas (PT), durante agenda política realizada em na Capital nessa quinta-feira, 9.

O encontro contou com as presenças do presidente nacional da federação, Ovasco Rezende, do presidente nacional do PRD, deputado Marcus Vinícius, do secretário-geral do PRD Jorcelino Braga e do vice-presidente nacional do Solidariedade, Felipe Espírito Santo.

Os líderes participaram de café da manhã no Paço Municipal e, em seguida, de reunião no Palácio da Abolição, onde o apoio foi oficializado. O anúncio foi feito pelo presidente estadual do PRD e da federação no Ceará, vereador Michel Lins.

Durante as reuniões, ficou definido que as decisões políticas no Estado serão conduzidas pela direção cearense, “sem interferência das nacionais”, conforme ressaltou Ovasco Rezende: “Michel tem nosso total apoio e confiança para conduzir os rumos do partido ao lado de Vaidon (Oliveira, presidente estadual do Solidariedade e ex-deputado federal).”

Meta para 2026

O deputado Marcus Vinícius destacou que o Ceará é estratégico para o projeto nacional da federação, que pretende eleger um deputado federal e até três estaduais em 2026 com a menor quantidade de votos.

Michel Lins afirmou que o apoio simboliza o compromisso da federação com o desenvolvimento do Estado: “Estamos juntos pela continuidade do bom trabalho do prefeito Evandro Leitão por Fortaleza e agora estaremos ao lado do governador Elmano, contribuindo e fortalecendo um Ceará que não para de crescer. Acreditamos que a parceria com o governador é a melhor opção para o bem do nosso povo em todo Estado”.

O presidente estadual do Solidariedade, o ex-deputado federal Vaidon Oliveira, e o vice-presidente nacional do partido, Felipe Espírito Santo, também destacaram a confiança nas parcerias e o reconhecimento dos governantes locais pelo trabalho desenvolvido pela Federação PRD/SD no Estado.

O PRD vem de um baque recente, com a saída do grupo liderado pelo ex-prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves. Filiaram-se ao PSB na semana passada todos os cinco prefeitos eleitos pelo PRD no Ceará em 2024: Bruno Gonçalves, prefeito de Aquiraz e filho de Acilon, Dilmara Amaral, prefeita de Limoeiro do Norte, Dr. Júnior, prefeito de Eusébio e sobrinho de Acilon, Giordanna Mano, prefeita de Nova Russas e esposa do deputado federal Júnior Mano, e Marquinhos Tavares, prefeito de Itaitinga.

O PSB ainda filiou dois egressos do PP: a prefeita de Cascavel, Ana Afif, e o prefeito de Aracoiaba, Edim. O Solidariedade tem um prefeito: Romulo Noronha, de Parambu.