As duas respostas

Eleições,

novo cenário

O deputado José Guimarães (PT), líder do governo na Câmara, disse ver uma "nova fase" com o aumento da aprovação de Lula, que chegou a 48% de acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada na semana passada.

"Acho que será uma nova fase. O governo, na minha opinião, não tem que inventar muita coisa para ir ao Congresso; pouca coisa para não ter problema. Votar o orçamento, três

projetos importantes, e ligar o modo eleições 2026", avaliou.

O deputado reclamou da falta de apoio à Medida Provisória (MP) do IOF, derrubada pelo Congresso na semana passada. "Fazem isso só para atrapalhar o Lula", afirmou. "O Lula tem dito, quero ver na campanha essas pessoas pedirem apoio pra mim".

O vídeo do PT

Vídeo publicado pelo PT em suas redes sociais acusa o Congresso Nacional de haver "derrotado o povo" e "sabotado o País" ao derrubar a Medida Provisória (MP) que taxava apostas esportivas e aplicações de investimentos para compensar a perda do reajuste do IOF.

O partido governista alega que está em

jogo o equilíbrio das contas públicas e, até, o futuro de programas sociais importantes para a população. "O povo quer justiça tributária, quer um Brasil mais justo e solidário", diz em

seu final o texto do vídeo petista.