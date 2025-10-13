Na oração de domingo, apelo à paz em Gaza

O papa Leão XIV pediu "coragem", ontem, aos que trabalham no plano de paz para Gaza, enquanto líderes mundiais se preparam para participar de uma cúpula na segunda-feira para discutir o fim do conflito. "O acordo para iniciar o processo de paz trouxe uma centelha de esperança à Terra Santa", disse o pontífice, nascido nos Estados Unidos, ao final da oração do Angelus de domingo.

"Dois anos de conflito deixaram morte e destruição por toda parte, especialmente nos corações daqueles que perderam brutalmente seus filhos, seus pais, seus amigos, tudo", disse o papa. Ele também pediu a Deus que nos ajude a "alcançar o que agora parece humanamente impossível: redescobrir que o outro não é um inimigo, mas um irmão a quem podemos olhar, perdoar e oferecer a esperança da reconciliação".