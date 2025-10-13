Relatório aponta "alta periculosidade" do acusado

De acordo com relatório encaminhado ao Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), Ladislau Neto é apontado como criminoso de alta periculosidade, com antecedentes por homicídio, organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo.

Ainda conforme o documento, ele teria iniciado sua trajetória no crime ainda na adolescência e, ao longo dos anos, teria ascendido dentro do Comando Vermelho, tornando-se um dos principais articuladores da facção no interior do Ceará, especialmente nos municípios de

Icó e Orós.

O relatório o vincula a diversos homicídios, inclusive o do sargento da Polícia Militar Geilson Pereira Lima, e descreve duas tentativas de assassinato contra ele em 2024, atribuídas a grupos rivais.

Em junho de 2025, em caso noticiado pelo O POVO, Ladislau foi preso durante operação da Polícia Civil. Na ocasião, foram apreendidos armas, munições e bens de alto valor, incluindo imóveis e empresas em nome de familiares, levantando suspeitas de lavagem de dinheiro.

Ladislau aparece em fotos divulgadas nas redes sociais ao lado de lideranças locais do PT, entre elas a ex-prefeita Laís Nunes e a atual prefeita Aurineide Amaro de Sousa, ambas do partido.

(Marcelo Bloc)