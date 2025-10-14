Elmano recebe comenda por destaque do Ceará na Educação

Foto: João Paulo Biage/ especial para O POVO Elmano recebe comenda no Senado e destaca legado do PAIC na alfabetização infantil

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, recebeu nesta segunda-feira, 13, no Senado Federal a comenda "Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa". A condecoração é uma iniciativa do ex-governador e atual senador Cid Gomes (PSB-CE).

Além do cearense, os governadores Clécio Luís (Amapá), Mauro Mendes (Mato Grosso), Raquel Lyra (Pernambuco) e Romeu Zema (Minas Gerais) também receberam a homenagem. Além de um diploma, cada governador recebeu um troféu confeccionado pelos artistas cearenses Narcélio Grud e Zé Tarcísio.

Todos os cinco governadores estiveram presentes, à exceção de Zema, que foi representado pelo secretário de educação de Minas Gerais, Rossieli Soares.

No discurso de agradecimento, Elmano destacou o Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic) do governo do Estado, e exaltou a gestão do antecessor Cid Gomes e da ex-governadora e ex-secretária de Educação Izolda Cela (PSB) como fundadores da política educacional.

“A história do Paic que começou em 2007 sobre a liderança do então governador e hoje criador desta comenda, nosso senador Cid Gomes. Ele contou com a importante contribuição da então secretária de educação, professora Izolda Cela”.

Ainda segundo o governador, o programa foi inovador por unir esforços do Estado com os municípios em quatro pilares principais: formação dos professores, avaliação da aprendizagem, apoio técnico e pedagógico e valorização dos resultados.

“A decisão política foi criar um programa inovador que uniu estados e municípios em torno de um mesmo objetivo, alfabetizar todas as crianças até os sete anos de idade”.

E completou agradecendo aos antecessores e secretários: “Quero dividi-la com todos os que fazem parte dessa história, com os ex-governadores Cid Gomes, Camilo Santana e Izolda Cela, com os secretários Maurício Holanda, Idilvan Alencar e Rogers Mendes, e com prefeitos e secretários municipais de educação do Ceará e sobretudo com todos os nossos educadores que em cada município fazem do Paic uma realidade viva e transformadora”.

Em entrevista ao O POVO, o ministro Camilo Santana (PT), exaltou o programa, e destacou o que ele considera como positivo para a política pública.

“Não há nada mais importante para garantir política continuada, garantir permanência de crianças na escola, diminuir a evasão, diminuir a distorção idade-série, diminuir o abandono escolar, do que garantir que a criança seja alfabetizada na idade certa, que é o final do segundo ano do ensino fundamental”.



Cid Gomes, autor da iniciativa da comenda, destaca que as matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental são de responsabilidade dos municípios. "Alguém podia até dizer: 'O governador tem a ver o que com isso'? O governador tem o papel de liderar. E faz a diferença quando um governador compreende essa responsabilidade", justificou.

Ele defendeu a necessidade de unir os vários envolvidos no processo, mas destacou a responsabilidade dos governadores. ""Não vai acontecer nada se não envolver professores, se não envolver diretores de escolas, se não envolver secretários municipais, se não envolver prefeitos, mas o líder é quem faz isso. (A comenda é para) Homenagear aqueles que estão dedicando parte do seu tempo a liderar esse esforço".

Com informações de João Paulo Biage, correspondente O POVO em Brasília