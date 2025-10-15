Ex-secretário de Camilo, Maia Júnior, sinaliza caminhar com Tasso e apoiar Ciro

Foto: Marcelo Bloc/O Povo Ex-vice governador Maia Júnior participa de Café da Oposição, na Alece

Convidado do café da oposição desta terça-feira, 14, o ex-vice-governador e ex-secretário de Estado Maia Júnior (PSDB) falou sobre desenvolvimento econômico, endividamento e gestão pública no Ceará. O evento é promovido semanalmente pelos deputados estaduais contrários ao governador Elmano de Freitas (PT).

Maia, que foi secretário nas gestões dos ex-governadores Tasso Jereissati (PSDB), Lúcio Alcântara e Camilo Santana (PT), afirmou que a tendência é de permanência na oposição e sinalizou apoio ao bloco em que Tasso estiver durante as articulações de 2026.

"Se eu vou estar com esse grupo no próximo ano? Muito provavelmente, porque se o senador Tasso está trabalhando essa candidatura do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, significa que eu vou caminhar com o Tasso", explicou Maia.

Prestígio

Maia disse que não enxerga, no atual governo, o mesmo prestígio junto à União que o Estado já teve, lembrando da parceria entre a gestão de Tasso no Ceará e o governo de FHC (Fernando Henrique Cardoso) na esfera Federal.

"Se rotulou muito forte o prestígio que o Ceará teria hoje junto ao Governo Federal, mas o último grande prestígio que vi foi na época de Tasso, quando ele pactuou com Fernando Henrique Cardoso que não queria cargos — queria projetos para o Ceará", afirmou, lembrando o acordo que viabilizou obras como a do Porto do Pecém.

Continuidade

Ao citar Porto do Pecém, Maia Júnior ressaltou a importância da continuidade administrativa e criticou gestões que não valorizam os avanços de governos anteriores.

"Hoje o Pecém é troféu, que eu não digo que é do governo atual, como eles querem abraçar. O Pecém é um troféu do Estado do Ceará, é um projeto que pertence a todos os cearenses, importantíssimo como âncora pro desenvolvimento do Ceará", declarou.

"É um equipamento que nós não tínhamos e no qual fomos bastante felizes em levar adiante essa decisão, porque o Pecém hoje é a grande âncora de desenvolvimento do Ceará", concluiu.

Maia destacou a importância dessa continuidade em gestões públicas. "Eu gostaria que esse governo primeiro entendesse bem, que governar significa continuidade. O Pecém está com esse projeto de progresso bem evidenciado, porque teve continuidade por questão de justiça, não é? O governador Tasso teve a iniciativa de construir, o governador Lúcio deu continuidade aos investimentos. O governador Cid deu continuidade. O governador Camilo deu continuidade", elencou.

Maia lembrou que esteve à frente do projeto tanto na inauguração do porto, em 2002 (governo Tasso), quanto na ampliação mais recente, em 2021 (governo Camilo).

"Você vê o que é o destino, o Pecém eu construí, tive o prazer de liderar esse projeto em nome do Governo do Ceará e sobre a liderança do governador Tasso, e fizemos a inauguração do Pecém em 2002. A última ampliação do Pecém, que foi inaugurada em 2021, logo depois da pandemia, que inclusive o Camilo reuniu todos os governadores. 20 anos depois, não é? Eu tive o prazer, como secretário, de inaugurar a última etapa de ampliação do Pecém".

Disposição

O ex-secretário afirma, porém, que nunca irá se furtar a ajudar quando for procurado.

"Quem me procura para ajudar, mesmo do governo, converso com as pessoas do governo com muita frequência, quando precisam do meu auxílio, de uma opinião sobre alguma coisa, porque uma coisa é muito forte dentro de mim: o Ceará para mim é quem está em primeiro lugar. Tenho um dever de obrigação em ajudar a melhorar o Estado do Ceará, sempre", pontuou.