Sarto deverá se filiar ao PSDB e concorrer a deputado federal, diz presidente do partido

Foto: FÁBIO LIMA ￼JOSÉ Sarto é ex-prefeito de Fortaleza

José Sarto, ex-prefeito de Fortaleza, deixará o PDT e irá se filiar ao PSDB para concorrer a deputado em 2026. A informação é do presidente estadual da sigla tucana e prefeito de Massapê, Ozires Pontes. Ele se reuniu na segunda-feira, 13, com o ex-senador Tasso Jereissati principal líder tucano no Ceará.

Na conversa, eles trataram de temas como a filiação de Sarto — tratada como garantida. E também da filiação do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, ainda no PDT. A expectativa deles é de que o ato de filiação ocorra em novembro. Ciro é cogitado a ser candidato de oposição a governador no próximo ano. Além do PSDB, ele tem convite também do União Brasil.

"Falamos da vinda do Ciro. Ele provavelmente vai antecipar, falei (antes) em dezembro e eu acho que ele vai vir em novembro. E o Sarto também vem. O Sarto é pré-candidato a deputado pelo PSDB", afirmou Ozires.

"Sarto está analisando conosco, mas sinto que hoje está mais propenso para (deputado) federal. Ainda não está definido", completou sobre o mandato a ser disputado pelo ex-prefeito de Fortaleza. Embora tenha a Câmara dos Deputados como horizonte, uma possibilidade é tentar retornar à Assembleia Legislativa, onde exerceu mandatos por mais de duas décadas.

Tasso e Ozires também analisaram o cenário e construção de chapas para deputado estadual e federal em 2026.

O prefeito de Massapê informou que deixará o comando do PSDB Ceará até o fim deste ano. O motivo apontado é a dificuldade em conciliar a função com as tarefas como prefeito do município distante 248,93 km de Fortaleza.

"Aqui na estadual eu não vou renovar o meu mandato. Não vou pra outro porque realmente toma muito o meu tempo", afirmou nesta terça-feira, 14.



Ozires disse que, na conversa com Tasso, mencionou como dificuldade os conflitos com o Governo do Estado, na condição de presidente de um partido de oposição, mas também de gestor em busca de recursos para a Prefeitura.

"Eu disse pra ele que não tinha interesse em renovar porque eu acabei de ser eleito prefeito de Massapê e o meu compromisso é com o massapeense. A gente tem que pensar muito no partido, tem que olhar pra 184 cidades, tem que formar diretório nos municípios. Presidente não é uma figura meramente ilustrativa, dá muito trabalho mesmo. E quando você fala por um partido, acaba prejudicando o seu município", declarou.



Ele deverá sair do posto até novembro, a depender dos procedimentos da executiva nacional. Sobre o sucessor, Ozires apontou como alternativas Tasso, Ciro e Sarto — os dois últimos ainda não filiados.

"Tem vários nomes. Inclusive o do próprio senador Tasso Jereissati é um nome. Que eu acho excelente até pelo fato de não disputar nenhum mandato, tem respaldo, tem credibilidade (...) Tasso, Sarto ou o próprio Ciro. Um dos três", afirmou.