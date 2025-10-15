Trump cita Brasil de novo e reafirma "boa conversa" com Lula

Foto: Reprodução/Instagram/Javier Milei Javier Milei, presidente da Argentina, reuniu-se com o Donald Trump, presidente dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer que teve uma "boa conversa" com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração foi dada a jornalista nesta terça-feira, 14, antes da reunião bilateral com o presidente da Argentina, Javier Milei, em Washington.

Ao comentar que países sul-americanos estão se aproximando dos EUA, Trump citou o Brasil como exemplo. "E o Brasil, tive uma conversa muito boa com o presidente [Lula]. Eu o encontrei nas Nações Unidas antes de subir para discursar", relembrou o republicano.

Nesta terça, o Ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, desembarcou em Washington. Há a expectativa de que ele participe de reunião com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. O encontro seria para preparar reunião entre Lula e Trump.

Críticas ao Brics

Apesar disso, Trump criticou o Brics, grupo do qual o Brasil faz parte. Segundo ele, o bloco representa uma tentativa de enfraquecer o domínio do dólar no comércio global.

"Estão todos saindo do Brics. Era um ataque ao dólar. Eu disse: ‘querem jogar esse jogo? Vamos colocar tarifas sobre todos os produtos que entrarem nos Estados Unidos’. Eles disseram: ‘estamos fora dos Brics’. E agora ninguém mais fala disso".

Relembre contato de Trump e Lula

Em 6 de outubro, Trump e Lula conversaram durante cerca de 30 minutos por ligação telefônica. Na rede social Truth Social, o norte-americano relatou ter tido uma "ótima conversa" com o petista.

O mandatário dos EUA contou ainda que o foco da conversa foi a economia e o comércio entre os dois países e disse que ambos "se darão muito bem".

No mesmo dia, Lula também falou que o momento foi de uma conversa amigável e que, na conversa, pediu a retirada do tarifaço de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros e de sanções contra autoridades nacionais.

Além disso, Lula disse ter convidado Trump para participar da Conferência climática (COP30), marcada para novembro, em Belém.

Próximo encontro

Na rede social X, o presidente brasileiro, após o telefonema, afirmou que ambos concordaram em marcar um novo encontro, de forma presencial.

"Sugeri a possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia; reiterei o convite a Trump para participar da COP30, em Belém; e também me dispus a viajar aos Estados Unidos", disse o presidente do Brasil.

Trump designou o secretário de Estado, Marco Rubio, para dar sequência às negociações com o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin (PSB), o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

